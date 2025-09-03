Strnad podpoří ČOV, jeho firma se dohodla na dvou olympiádách. Co převzetí Plzně?
Český olympijský tým získal na další období velmi silného spojence. Jeho novým generálním partnerem se stala zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, který se objevuje vysoko v žebříčcích nejbohatších Čechů. Podle informací serveru e15 je i blízko k převzetí fotbalové Viktorie Plzeň.
Globální průmyslová a technologická společnost CSG se s Českým olympijským výborem dohodla na spolupráci pro roky 2025 – 2029, která zahrnuje zimní Hry v Miláně a Cortině v příštím roce a letní olympiádu 2028 v Los Angeles.
„Značka CSG sdílí hodnoty, které jsou vlastní vrcholovému sportu. Stejně jako Český olympijský tým reprezentuje CSG to nejlepší z naší země a podílí se na posilování obrazu České republiky jako sebevědomého a úspěšného státu,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG.
Kromě olympijského týmu podpoří CSG taky České domy na olympijských hrách v Miláně 2026 a Los Angeles 2028, Olympijské festivaly a Olympijský víceboj, největší projekt na podporu pohybu a zdatnosti dětí ve školách.
„Zdatnost je prostředek k tomu, abychom měli zdravější a odolnější společnost, což je náš cíl. Jsme moc rádi, že se můžeme spojit s partnerem, kterému záleží na budoucnosti naší země,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
CSG je světově uznávaná firma v obranném, technologickém a strojním průmyslu s výrobními závody v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii, Srbsku, Řecku, Německu a USA. Mezi její klíčové společnosti na domácím trhu patří například český výrobce automobilů Tatra Trucks. V Itálii zase vyrábí zbraně Perazzi pro sportovní brokovou střelbu, které využívají taky olympijští šampioni, včetně Davida Kosteleckého, zlatého medailisty z Pekingu 2008 a stříbrného z Tokia 2020.
„Podpora olympijského týmu i zdatnosti společnosti nám dává jasný smysl. Chceme inspirovat mladé lidi k životu s pohybem, který jim dává radost a pomáhá najít sebe sama,“ uvedl Chour.
ČOV v nedávné době řešil opačné problémy. Po rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině povolil start vybraných neutrálních sportovců, s ním v prosinci 2023 ukončila partnerství realitní společnost CPI Property Group. S Hrami v Paříži nechtěl být přímo spojovaný pivovar Pilsner Urquell.
Společnost CSG vlastní podnikatel Michal Strnad, který je podle žebříčku týdeníku Euro s majetkem ve výši 330 miliard korun v současnosti nejbohatším Čechem. Podle jiného žebříčku, který používá metodu oceňování firem a podílela se na něm poradenská firma KPMG, je čtvrtý s majetkem 239 miliard. Jeho hodnota každopádně výrazně vzrostla v poslední době díky povedeným akvizicím a růstu zbrojařského sektoru v důsledku aktuálních válečných konfliktů.
Firma dodává zbraně na Ukrajinu i prostřednictvím české muniční iniciativy. Zároveň zemi bránící se Putinově agresi dlouhodobě podporuje humanitární pomocí v podobě generátorů, elektrocentrál či dronů pro obce v zasažených oblastech nebo pro konkrétní jednotky na frontě.
Podle informací e15, které se shodují se zdroji Sportu, je v závěrečném jednání o Strnadově vstupu do fotbalové Plzně, kde vlastní většinu klubu rakousko-švýcarští podnikatelé.
„Michal Strnad je v současné chvíli opravdu velmi blízko. Tenhle týden by měla proběhnout finální schůzka se současnými majiteli,“ uvedl Jan Novotný, zástupce šéfredaktora e15 v podcastu Vinohradská 12. „Situace je hodně dynamická zejména v posledních dnech. Dokončen je hloubkový audit, začalo se intenzivně jednat o ceně. Proces zrychlil po vstupu Karla Pražáka do fotbalových Pardubic a také byl oznámen vstup nového majoritního vlastníka Zbrojovky Brno, Vojtěcha Kačeny.“