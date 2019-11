AC/DC provázeli Pražské lvy do semifinále, dálnice nevedla do pekla, ale k postupu | iSport.cz

Hit skupiny AC/DC Highway to Hell provázel jízdy týmu Prague Lions ve čtvrtfinále týmové soutěže v rámci Prague Playoffs. A dálnice vedla do semifinále. Český tým tam postrčily dvě čisté jízdy Nielse Bruynseelse a Marka Houtzagera. Pražští lvi obsadili v dvanáctičlenném čtvrtfinále sedmé místo a s přehledem se vešli do postupující osmičky. Bojovat o finále budou už dnes večer. „Týmy si skladby vybírají a my už asi u téhle zůstaneme,“ řekla Anna Kellnerová, která nezávodila, ale byla celou dobu s kolegy.