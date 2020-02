Něžná komplikace! Parkurový tým pro Tokio má problém, jezdkyně je těhotná | iSport.cz

Zuzana Zelinková je těhotná, na olympiádu do Tokia nepojede. • Facebook/Swiat koni

Situace českého parkurového týmu, který začátkem roku senzačně získal možnost startovat na olympiádě v Tokiu, se mírně komplikuje. Důvodem je ale šťastná událost. Jedna z jeho členek, Zuzana Zelinková, je těhotná! Vzhledem k pozastavené činnosti Emmy Augier de Moussac tak ve hře zůstávají Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Ondřej Zvára a Kamil Papoušek. Do Japonska přitom pojedou právě čtyři jezdci, jeden z nich v roli náhradníka.

Zuzana Zelinková byla loni v Budapešti členkou týmu, který o olympiádu bojoval. Individuální kvalifikaci má vyjetou a o letenku do Tokia se mínila poprat. „Je to úplně neskutečné, strašně se těším,“ řekla webu Jezdci.cz těsně poté, co se objevila zpráva o přidělení účastnické kvóty České republice.

Teď je ale všechno jinak, Zelinková má k těšení se úplně jiný důvod. „Čekáme s přítelem miminko. To tedy znamená, že olympiádu v Tokiu budu sledovat jen v roli diváka,“ prozradila.

Ještě začátkem února skončila Zelinková třetí v Grand Prix ve slovenském Šamoríně s klisnou Ekatharinou. Její další kůň, hřebec Caleri, získal ocenění pro Českého parkurového koně roku 2019.

„Ať už na olympiádu pojede kdokoli, doufám, že to budou čtyři nejlepší, která má Česká republika k dispozici, a že podají co nejlepší výkon,“ řekla tehdy pro specializovanou internetovou televizi EquiTV. Teď je jasné, že ona v týmu nebude.