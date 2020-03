Global Champions 2020: Program, Prague Lions i Prague PlayOffs | iSport.cz

Sestavu Prague Lions pro letošní rok tvoří Češka Anna Kellnerová, dvojice Belgičanů Niels Bruynseels a Wilm Vermeir, dva nizozemští jezdci Marc Houtzager a Jur Vrieling a Španěl Sergio Alvarez Moya, poslední dva jsou v týmu nováčky.

Nejvýše postaveným jezdcem v týmu je Niels Bruynseels, kterému aktuálně patří 20. místo ve světovém žebříčku FEI Longines Jumping Rankings. Nizozemec Marc Houzager figuruje na 25. pozici.

Anna Kellnerová, která v týmu nadále plní roli jezdce do 25 let, se v lednu vrátila k závodění po půlroční pauze zaviněné zlomeninou nohy. Už dopředu však avizovala, že na prvních třech mítincích Global Champions v Dauhá, Mexico City a Miami bude chybět.

„Všichni koně a jezdci jsou v dobré kondici,“ potvrdila manažerka týmu Jessica Kürtenová. „Letošní olympijský rok je pro nás speciální. Tři členové Prague Lions budou pravděpodobně reprezentovat své země na olympijských hrách. Jsme na to hrdí, ale zároveň to znamená, že musíme vykompenzovat kvalitu koní. S Jurem (Vrielingem) a (Alvarezem Moyou) máme v týmu dva skvělé profesionály s kvalitními koňmi. Vedle olympijských her jsou Prague Playoffs největším cílem sezony. Budeme se na tuto akci intenzivně připravovat a stejně jako v loňském roce se pokusíme zaútočit na pódium pro nejlepší,“ dodala.

K těm, kteří mají ambice na olympijský start, patří Anna Kellnerová. Český parkurový tým bude na olympiádě startovat po 84 letech.

Global Champions 2020 - termínová listina

5. - 7. března Dauhá 26. – 29. března Mexico City 2. – 4. dubna Miami Beach 8. – 10. května Šanghaj 15. – 17. května Madrid 20. – 24. května Hamburk 28. – 30. května Ramatuelle / Saint-Tropez 4. – 6. června Cannes 11. – 14. června Stockholm 18. – 20. června Cascais / Estoril 25. – 27. června Monako 3. – 5. července Paříž 24. – 26. července Berlín 14. – 16. srpna Londýn 20. – 23. srpna Valkenswaard 3. – 6. září Řím 25. – 27. září New York 19. – 22. listopadu Prague Playoffs

Prague PlayOffs 2020 - základní informace

Název: Global Champions Prague Playoffs

Termín: 19. - 22. listopadu 2020

Dějiště: O2 arena, Praha

Účast: 16 nejlepších týmů světa + 18 nejlepších jezdců světa

Vstupenky: denní vstupenky, balíček vstupenek na celou akci

Prodejci vstupenek: Ticketmaster a Ticketportal