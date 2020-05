Kellnerová o zrušení seriálu: Měli jsme velké plány. Věří, že pár závodů stihne | iSport.cz

Loňskou sezonu promarodila se zlomenou nohou a nakonec musela oplakat i domácí finálový závod, Prague Playoffs. V zimě se po dlouhé pauze pustila do závodění a netrpělivě vyhlížela restart seriálu, který koronavirus přerušil po jediném mítinku. Pondělní zpráva šéfa Global Champions Jana Topse však naděje ukončila, série letos pokračovat nebude, odkládá se na příští rok.

„Jsem samozřejmě hrozně zklamaná. Loni jsem kvůli zranění neměla možnost startovat a na letošní sezonu jsem se strašně moc těšila. Je mi to líto,“ řekla jediná Češka v Global Champions League Anna Kellnerová v podcastu internetové televize EquiTV. „Měli jsme velké plány, jak toho co nejvíc stihnout,“ dodala. Současně ale přiznala, že není příliš překvapená.

„Jak řekl Jan Tops, nařízení v jednotlivých zemích se neustále mění a mají velký dopad na plánování. Ne všichni jezdci by měli možnost cestovat a startovat na všech mítincích. Navíc je tu riziko druhé vlny pandemie na podzim,“ připomněla.

Třiadvacetiletá česká jezdkyně však věří, že závody nejvyšší úrovně se přesto konat budou. „Zatím se o tom jen mluvilo, ale teď, po zrušení sezony, plánují někteří pořadatelé mítinků i větší, pětihvězdové závody. Doufám tedy, že se na závody dostaneme, i když to nebude v rámci Global Champions,“ dodala.

Podle Kellnerové letí parkurovým světem zákulisní informace, že o uspořádání špičkového mítinku usilují ve Francii a také v Nizozemsku. „Situace se den ze dne mění, je těžké něco dopředu plánovat. Ale celá jezdecká komunita začíná tahat za jeden provaz, spolupracuje a snaží se navzájem si vypomáhat. Někteří jezdci zprovoznili svoje větší kolbiště a pronajímají je. Je důležité, aby si koně skočili i někde jinde než doma,“ vysvětlila.

Zatímco Global Champions si musí počkat do příštího roku, parkurová kolbiště v České republice už týden žijí. Domácí starty plánuje i Kellnerová. „Na účast doma se těším, dávno jsem tady nezávodila. Bude to hezké po tak dlouhé době,“ připustila. „Mám v plánu se ukázat druhý týden v červnu, ale ještě nevím kde,“ dodala.

Místa startu si hodlá vybírat podle závodních kolbišť. „Jde o to, aby povrch, kolbiště i opracoviště byly co nejpříznivější pro moje koně. Mám ve stáji třeba Classika, který se bojí koní. S ním musím dávat pozor, aby opracoviště bylo trošku větší, aby koně nebyli na sebe natlačení a on byl v klidu. Podle toho se budu rozhodovat,“ vyložila. Na českých kolbištích hodlá závodit i s mladšími koňmi. „Pro ty méně zkušené je to příležitost. Musím říct, že mám radost, že tu šanci budu mít.“

Kellnerová už ale také myslí na závodění na nejvyšší úrovni. „Jakmile se otevřou hranice a bude možnost startu na čtyřhvězdovém nebo pětihvězdovém podniku, využijeme toho. Já i koně se do toho znovu musíme dostat, měli jsme strašně dlouhou pauzu. Větší závody musím začít navštěvovat už kvůli příštímu roku a olympiádě,“ připomněla, že český parkur bude mít v příštím roce po 85 letech zastoupení na olympijských hrách v Tokiu.

Celý rozhovor s Annou Kellnerovou najdete na www.jezdci.cz