Stín nad Gentlemanem: Češi v Poháru národů pátí, velký návrat Kellnerové

Jediná čistá jízda dělila český parkurový tým od stupňů vítězů v tradičním Poháru národů v rámci CSIO Prague Cupu. V Chuchle Areně se čtveřice reprezentantů držela ve hře až do poslední jízdy lídra Aleše Opatrného. Toho ale v rozhodující chvíli zradil kůň pod sedlem. Gentleman van het Veldhof se polekal rostoucích stínů a boj vzdal. I tak skončili Češi pátí a potvrdili olympijskou kvalifikaci do Tokia, včetně Anny Kellnerové, která slaví comeback po vážném zranění.

Kdo se díval v televizi, měl tu divokou scénu v levém rohu obrazovky. Gentlemanu van het Veldhofovi se na modrou překážku se znakem pořádajícího Czech Equestrian Teamu viditelně nechtělo. Vyskočil, ale za zoufalého zahučení publika šlo břevno dolů. A s ním i naděje na senzační třetí místo českého týmu v Poháru národů.

„Jak sluníčko zapadalo za kopec, házelo to strašný stíny. Se štěstím dostal přes první skok. Pro mého koně to bylo strašně složitý. Pak pokračoval, ale jak padaly stíny, on se toho bál. Pak už to trošku vzdal,“ povzdychl si Opatrný, který po dalších třech nezdarech koně radši zastavil.

Český parkurový tým skončil pátý v Poháru národů v Praze. Kamil Papoušek, Anna Kellnerová (na snímku), Ondřej Zvára i Aleš Opatrný splnili požadavky pro OH







15 zobrazit galerii

Možná jen až příliš ostře padající slunce zabránilo statečnému českému týmu dostat se mezi světovou parkurovou elitou v prestižním Poháru národů na stupně vítězů.

Po prvním kole si družstvo počítalo jediný trestný bod. V druhém kole už unavení koně chybovali častěji, ovšem včetně favoritů. I proto Opatrný před poslední českou jízdou věděl, že když zajede čistou jízdu, Češi budou nejhůř bronzoví. Je to pryč…

„Mrzí to hodně. Když byl člověk relativně tak blízko, najednou trošku spadne dolů. To je sport, je to týmová soutěž, naštěstí moji kolegové zabrali,“ poděkoval Opatrný Kamilu Papouškovi, Anně Kellnerové a Ondřeji Zvárovi.

Spolu tým dotáhli na páté místo a zároveň si všichni pojistili účast na olympijských hrách v Tokiu. Dosud měl stoprocentní kvalifikaci jen Opatrný s koněm Forewer. V Chuchli splnil Opatrný kritéria i s Gentlemanem van het Veldhof. A přidali se i další tři Češi – Kellnerová s koněm Catch Me If You Can Old, Zvára s Cento Lanem a Papoušek s Warnessem.

„Před chvilkou mi volal Jirka Kejval, gratuloval celému týmu a říkal, že olympiáda určitě bude, že se nemáme čeho bát,“ smál se Opatrný.

Příběh dne si prožil Kamil Papoušek, který si při rozcvičení přetrhnul tříslo. Vedení týmu do poslední chvíle zvažovalo, jestli neudělat v nominaci změnu. Kvůli snaze o olympijskou kvalifikaci to ale bylo hodně citlivé rozhodnutí.

„Byla to hodně horká chvilka. Měli jsme minutu do limitu, pak jsem řekla, že pojede on. Kamil nás přesvědčil, že je profesionál, i s takovým handicapem dokázal zajet perfektně,“ uvedla šéfka týmu Markéta Šveňková.

Papoušek potřeboval k olympijské kvalifikaci zajet první kolo maximálně s jednou chybou. Přes bolest zajel dokonce čistou jízdu a nabral jen jeden trestný bod kvůli překročení časového limitu.

„Já jsem ani neměl čas být nervozní, poslední dvě hodiny před startem jsem strávil v nemocnici. Jsem celkem tvrďák, ale když jsem vlezl na kobylu, tak jsem si říkal, jestli to půjde…“ líčil Papoušek. „Pak se to rozhýbalo. Jsem rád, že to za tu bolest stálo a podařilo se to, kvůli čemu jsme tady byli.“

Potvrzení olympijské kvalifikace je satisfakce i pro Kellnerovou, která si před rokem zlomila stehenní kost.

„Byla to hodně dlouhá cesta. Na začátku roku jsem začala závodit. Pomohlo mi, že jsem kvůli COVIDu měla čas na intenzivní rehabilitaci. Byl to těžký návrat, ale podařilo se,“ řekla Kellnerová.

PRAGUE CUP v číslech

Mezinárodní závody ve skokových soutěžích (CSIO) - Pohár národů: 1. Nizozemsko (jezdec Bles/kůň Israel V/D Dennehoeve, Schuttert/Lyonel D, Dubbledam/Oak Grove's Carlyle, Vrieling/VDL Glasgow vh Merelsnest) 4 trestné body, 2. Irsko 8, 3. Japonsko 12, ...5. ČESKO (Papoušek/Warness, Kellnerová/Catch Me If You Can Old, Zvára/Cento Lano, Opatrný/Gentlemen van het Veldhof) 18.