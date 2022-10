Prague Lions to dokázali! V Rijádu vybojovali bronz a postup do O2 Areny

Parkurový tým Prague Lions si užívá parádního úspěchu. Sestava, kterou menežuje reprezentantka Anna Kellnerová, v závěrečném závodě základní části sezony Global Champions League v Rijádu uhájila celkovou třetí příčku a získala přímý postup do semifinále listopadového Prague Playoffs v O2 areně. „Je to obrovský úspěch. Těšíme se na semifinále v Praze,“ radovala se Kellnerová.

Je to mimořádně úspěšná sezona a ještě zdaleka není konec. Až přijde čas nablýskané show v O2 areně, která v Praze od 17. do 20. listopadu rozpálí vrchol milionářského seriálu Global Champions League, čeští fanoušci budou mít svůj tým ve hře mezi největšími favority. Prague Lions se díky třetímu místu v dlouhodobé části soutěže dostali rovnou mezi čtyři semifinalisty.

„Jsme samozřejmě nadšení, protože když jsme začínali sezonu, tak jsme říkali, že bychom chtěli být v top čtyřce. Ale že by se nám mohlo podařit obsadit dokonce i třetí příčku, to jsme si nemysleli,“ líčila Kellnerová. „I kvůli tomu, že jsme tuto sezonu závodili hlavně ve třech a bylo to opravdu fyzicky náročné, tak jsem ráda, že se to podařilo udržet.“

Kellnerová už od loňska působí jako manažerka týmu. Pro tuto sezonu vsadila na elitní belgické jedzce – svého trenéra Nielse Bruynseelse a novou posilu Pietera Devose. Většinu sezony zvládl tým ve třech jezdcích, na klíčové závody pak Kellnerová nasazovala oba Belgičany. Ti se jí odvděčili vítězstvími v Saint Tropez, Cannes a v New Yorku. A zvládli spolu i dramatické finále v Rijádu, kde Lions šlo o udržení třetí příčky. Pod tlak je dostali Shanghai Swans, Lions však díky závěrečné čisté jízdě Bruynseelse s Matadorem skončili v Rijádu čtvrtí, což jim k celkovému třetímu místu stačilo.

„Když startoval Niels, tak byl opravdu pod silným tlakem. Bylo vidět, že se snažil co nejvíc, aby dokázal udržet nulu na bodovém kontě. A to se mu nakonec podařilo,“ pochvalovala si Kellnerová. „Jsem ráda, že rozhodnutí, která jsem v průběhu sezony dělala, se vyplatila a byla správná. To, že kluci třikrát vyhráli, nám nesmírně pomohlo. Tolik týmů, které mají takto dobré výsledky, moc není, takže opravdu to vyskákali a těšíme se na semifinále v Praze.“

Prague Playoffs si mezi jezdci už získalo věhlas díky unikátní divácké atmosféře v O2 areně. Lions jsou teď v semifinále týmového Super Cupu, do nějž nastoupí v pátek 18. listopadu. Cílem bude postup do šestičlenného finále, které se koná v neděli 20. listopadu.

Už v sobotu 19. listopadu se uskuteční Super Grand Prix pro patnáct jednotlivých vítězů ze základní části soutěže, mezi nimi bude i Pieter Devos jako zástupce Prague Lions. Chybět bude paradoxně šampion základní části, Brit Ben Maher. Loňský zlatý medailista z Tokia se stal sice jako první v historii trojnásobným vítězem dlouhodobé soutěže Global Champions League, ani jeden ze závodů ale nevyhrál, takže na startu Super Grand Prix nebude.

Kellnerová teď musí stanovit strategii pro vrcholný víkend sezony. Postup do semifinále totiž znamená, že koně Prague Lions nebudou mít možnost se rozjezdit ve čtvrtfinálovém kole. Náročnost parkurů přitom každým kolem stoupá. Všichni členové týmu ale zřejmě ve čtvrtek 17. listopadu nastoupí do pětihvězdičkové individuální soutěže CSI.

„Musíme si k tomu ještě sednout a udělat plán, kdo půjde středeční warm up a kdo bude skákat ve čtvrtek odpolední otevřenou soutěž,“ vysvětluje Kellnerová. „Podle prvotních plánů si budeme chtít skočit tu otevřenou soutěž všichni, aby koně absolvovali něco trošičku většího, než je ten warm up ve středu. Určitě bych tedy ráda pozvala všechny diváky, aby nás přišli podpořit už při čtvrteční soutěži. Chceme se co nejlépe připravit na páteční semifinále.“

GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE

Rijád: 1. St. Tropez Pirates , 2. Paris Panthers 160,44, 3. Shanghai Swans, 4. Prague Lions.

Celkové pořadí po základní části: 1. Berlin Eagles 289 bodů, 2. Stockholm Hearts 284, 3. Prague Lions 258, 4. Shanghai Swans 255 (přímý postup do semifinále), 5. Paris Panthers (240), 6. Valkenswaard United (234), 7. Madrid in Motion (226), 8. London Knights (223), 9. Rome Gladiators 218, 10. Hamburg Giants (203), 12. Miami Celtics (199), 13. New York Empire (196), 14. Cannes Stars (163), Scandinavian Vikings (142), Instanbul Sultans (131)

Jezdci kvalifikovaní do Super Grand Prix: Ludger Beerbaum, Katrin Eckermannová (oba Něm.), Denis Lynch (Ir.), Sanne Thijssenová (Niz.), Malin Baryardová-Johnssonová (Švéd.), Christian Ahlmann, Daniel Deusser (oba Něm.), Henrik von Eckermann (Švéd.), Marlon Modolo Zanotelli (Braz.), Max Kühner (Rak.), Pieter Devos (Bel.), Michael Pender (Ir.), Christian Kukuk (Něm.), McLain Ward (USA), Harrie Smolders (Niz.).