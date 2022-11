Luxus na Prague playoffs: pro koně za stovky milionů koberečky i teplá sprcha

Nového trenéra hokejové Sparty byste v pražské O2 areně stále hledali marně, chystá se ale jiná velká show. Už v úterý začnou do okolí haly přijíždět kamiony s drahocennými koňmi, které se o víkendu předvedou při Prague Playoffs, galashow světového parkuru. Všechno je už pro ně připraveno, včetně neobvyklých vychytávek.

Tady Putinův terorismus nezabere. Na parkurové Prague Playoffs přijedou v příštích dnech přes čtyři stovky špičkových koní a navzdory mezinárodní energetické krizi se dočkají bezvadného zacházení.

„Budou mít naprostý komfort. Mají tady koňské sprchy, které mají teplou i studenou vodu. Budou mít vytápění ve stájích,“ vysvětluje Markéta Šveňková, sportovní manažerka akce.

Červená ikonka vodovodního kohoutku s nápisem warm na jedné straně, modrá ikonka s nápisem cold na té druhé. Ošetřovatelé si budou moct vybrat, jakou péči pro své koně zvolí. Na studenou jsou zvyklí, ale v listopadové Praze se jim teplý proud může hodit.

„Na normálních mezinárodních závodech jsou provizorní sprchy se studenou vodou. My připravujeme větší boxy, aby měli kolem sebe dostatek prostoru, a poskytujeme i teplou vodu, která je v tomhle počasí příjemnější,“ líčí Šveňková. „Kůň se v aréně zpotí, tohle je pro něj příjemné, zbaví se potu, dostane masážní deku a teplou deku na noc. Pomáhá to, aby se mu svaly znovu uvolnily.“

Jde o drobný detail, který dokumentuje úroveň organizace top události globálního světového sportu. Prague Playoffs je vrcholem celoročního seriálu Global Champions League, který cestuje po celém světě od Dauhá přes Madrid, St. Tropez po Londýn nebo od Paříže do Rijádu.

Čtyřdenní akce začíná ve čtvrtek a má dva vrcholy. V Super Cupu soutěží osmnáct týmů. Ve čtvrtek je na pořadu čtvrtfinále, v pátek semifinále už na startu s Prague Lions jezdkyně a manažerky Anny Kellnerové, kteří v základní části soutěže obsadili historické třetí místo. Nejlepších šest týmů postoupí do nedělního finále.

„Pozice Prague Lions je úžasná. Mají velké šance na postup do finále, fanoušci se určitě mají na co těšit,“ říká Šveňková. Druhým hitem je sobotní Super Grand Prix, kam se se svými koňmi probojovalo jen patnáct vítězů jednotlivých Grand Prix. Postupové síto je tak tvrdé, že se do finále nedostal ani samotný vítěz základní části, britský olympijský šampion Ben Maher.

Do Prahy už počtvrté míří naprostá jezdecká elita světového parkuru a s ní i ti nejlepší koně. Jejich ceny se pohybují i ve stovkách milionů korun, a jsou podle toho také opečováváni. Před stájemi u O2 areny stojí ochranka, ve stanech jsou pak luxusní stáje. Na koně tam čekají koberečky, na něž pak stájníci uloží speciální neprašné piliny. Stájový manažer pak musí mimo jiné přemýšlet o tom, aby blízko sebe nebyli koně, kteří by mohli dělat problémy. Samozřejmostí je teplota, která by stačila i lidem v obýváku.

„Požadavek ze strany Global Champions je takový, že musíme vytápět na deset stupňů nad venkovní teplotu. S tím, že to má svůj limit. Maximální teplota ve stáji by neměla přesáhnout osmnáct, devatenáct stupňů. Podle toho nastavujeme termostaty,“ vysvětluje Jan Andrlík, ředitel Prague Playoffs.

„U topného média, které máme, došlo k navýšení, ale museli jsme se s tím poprat, je to součástí rozpočtu. Topíme lehkým topným olejem, navýšení kopíruje ceny benzinu a nafty.“

Součástí sportovního programu jsou i doprovodné závody úrovně CSI5* a CSI2*, kde se představí i další čeští jezdci. Fanoušci uvidí také unikátní umělecký program pod vedením choreografa Michala Cabana a několik doprovodných koňských show. Jejich hlavním hrdinou je slavný „létající Francouz“ Laurent Serre alias Lorenzo, který předvádí neuvěřitelné kousky obkročmo na hřbetech koní. Jeho show je na programu každý ze čtyř dní Prague Playoffs.

Lístků už se prodalo o 6 000 víc než loni a pořadatelé doufají, že se dostanou na úroveň roku 2019, kdy ještě před covidem přišla do O2 areny dosud rekordní návštěva.

„V roce 2019 jsme byli na úrovni 28 000 v průběhu čtyř dní. Očekáváme, že víkendové dny budou téměř zaplněny a vyprodány,“ říká Andrlík.