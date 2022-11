Zase to projedeme! bála se Kellnerová. Pak slavila historické finále

V aréně bylo hrobové ticho a místo úlevných a radostných výkřiků ho přerušil pád té úplně poslední dřevěné klády v cestě. Chyba Belgičana Nielse Bruynseelse v samém závěru semifinálového parkuru nechala Lions v limbu pod postupovou čárou do finále.

„První moje myšlenka byla ta, že to zase projedeme,“ přiznala jezdkyně a manažerka Anna Kellnerová. „Ale říkala jsem si, že to není možné, že nemůžeme mít takovou smůlu a snažila jsem se myslet pozitivně. Doufala jsem, že to dokážeme.“

Lions už v minulosti dvakrát o finále těsně přišli a Kellnerová v tu chvíli trnula v zákulisí s dalším jezdcem Pieterem Devosem.

„Byli jsme oba dva nervozní. Věděli jsme, že potřebujeme, aby ostatní týmy chybovaly, abychom se dostali do finále,“ líčila Kellnerová. „Seděli jsme na koních, koukali jsme na obrazovku a doufali jsme, že to bude stačit. Nic jsme si neříkali, jen jsme koukali, jak to dopadne. Byla jsem trošičku expresivní, takže se mi lidi smáli, ale to patří ke sportu, člověk to hodně prožívá…“

Kellnerová se svou klisnou Catch Me If You Can Old zvládla svůj parkur skvěle, udělala jedinou chybu na úvodním oxeru při vstupu do trojkombinace. Jen za čtyři trestné body zvládnul svou jízdu i Devos, který svému koni radši dopředu ukázal zrádnou překážku v podobě české vlajky.

„Když jsme přišli do arény, chtěl jsem mu vlajku ukázat, aby se jí pak neleknul,“ vysvětloval.

Všechno klapalo, až do závěrečného Bruynseelsova karambolu, který hrozil Lions odsunout mimo vysněné finále.

„Člověk je víc nervozní, nechce všechny, kdo přišli a mají koupené lístky na neděli, zklamat,“ líčila Kellnerová.

Lions si prožili své děsivé minuty. Nakonec ale dopadli líp než dva nejlepší týmy základní části Global Champions League.

Belgičtí bratři Olivier a Nicola Philippaertsovi před rokem v Praze slavili v Super Cupu vítězství s týmem London Knights. Tentokrát ale v barvách Stockholm Hearts spolu nasbírali 20 trestných bodů a jeden z favoritů byl ze hry.

Blízko k exitu měli i Berlin Eagles. Šampioni dlouhodobé části Global Champions League do finále nakonec prošli se stejným počtem trestných bodů jako další dva týmy jen díky lepšímu času. Paris Panthers i s olympijským šampionem Benem Maherem zůstali na ocet o mučivých 41 setin sekundy…

Zatímco Lvům se ulevilo. Pražský tým poprvé v historii postoupil do finále Super Cupu.

„První půjdu dát pusu rodině a kamarádům. Pak si sedneme a budeme muset adrenalin nechat trochu vyprchat, teď jsme ho plní,“ usmívala se Kellnerová.

Tým sice většinu sezony zvládal v úzkém kádru tří jezdců, i během vrcholu sezony ale pořádně zabral.

„Rosteme každý rok, je to skvělý pocit. Tohle je jedna z nelepších show na světě. A doufám, že tady v Praze zůstane,“ řekl Bruynseels.

„Dosáhli jsme, pro co jsme si šli. Energie ale máme dost, abychom se opět ukázali v dobré formě i v neděli,“ slíbil Devos.