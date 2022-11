Vingrálková: Chyb je škoda, ale je to zkušenost k nezaplacení

Jaký to byl pro vás nakonec zážitek?

„Pocity jsou docela smíšené. Na jednu stranu má člověk strašnou radost, že jsme sem vůbec dostali, že jsme měli vůbec možnost na tomhle parkuru skákat. Na druhou stranu, výsledek mohl být trošku lepší, dvou chyb je opravdu velká škoda. Ale jsem ráda, jak jsme to já i kůň zvládli.“

Jak bylo složité po prvních dvou chybách znovu najít soustředění na zbytek parkuru?

„Tohle je opravdu velmi složité. Mně se podařila chyba rovnou na jedničce, což mě i koně rozhodilo. Je to krátkého nájezdu, takže jsem se ani já, ani kůň nestačili zorientovat zpátky na náš plán parkuru. Z toho bohužel přišla druhá chyba. Potom jsme se zmobilizovali a zbytek parkuru jsme zvládli velmi dobře.“

Jak se vám líbilo skákat před domácím publikem v O2 areně?

„Je to neuvěřitelné, ale naopak je to velmi svazující a je to velmi těžké. Za prvé je to finále Global Champions Tour, je to velmi důležité pro náš tým, pro jezdce, kteří jsme se všichni snažili celou sezonu držet co nejlepší výsledky. Předvádět výkony před domácím publikem je ještě o to složitější.“

Jak hodnotíte vystoupení vašeho týmu?

„Já si myslím, že byla škoda Jura (Nizozemec Vrieling udělal tři chyby – pozn. red.). Vzhledem k tomu, že to je velmi zkušený jezdec s velmi zkušeným koněm. Ale dneska, bohužel, měli kolizi na opracovišti. Kůň byl z parkuru docela rozhozený a výsledek nebyl takový, jaký jsme si představovali. Linda (Heedová) předvedla velmi hezký výkon. U sebe mě mrzí první chyba, která vycházela ze zakopnutí koně dva cvaly před skokem, kdy ztratil nohy, ztratil balanc, a proto se nemohl dobře odrazit, což byla velká škoda. Další dvě chyby považuji za svoje jezdecké chyby. Vyplývá to z toho, že nemám tolik zkušeností jako ostatní, ale je potřeba je někde získat.“

Šlo o vaši první sezonu v seriálu Global Champions, co vám dala?

„Global Champions Tour je velmi specifická show, skáče se ve velmi složitých arenách, protože nejsou přizpůsobené pro koně. Jsou to atraktivní destinace, kde se vybuduje aréna jenom na závody, Byla to pro mě i pro koně hodně velká zkušenost. Člověk má možnost jezdit ty nejtěžší parkury na světě a to je k nezaplacení.“