Diváci v O2 areně šíleli! Opatrný zase zářil a má půl milionu

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can • Ivana Roháčková

Aleš Hušák se někde v dáli musel neklidně obracet. Chvíli se zdálo, že se O2 arena snad rozpadne, když Aleš Opatrný se svým koněm Forewer mířil do cíle rozeskakování. Perfektně zkracoval obraty, a kde šlo ubrat nějaký cvalový skok, tak to přesně udělal. Když najížděl na poslední překážku, diváci v ochozech začali doslova šílet. Opatrný nabídl fanouškům průběžné vedení.

„Mohlo to vydržet o něco dýl, nejenom dvě minuty,“ usmíval se Opatrný po závodě.

Vítězství mu totiž vzal hned další jezdec v pořadí, Brazilec Marlon Modolo Zanotelli na klisně Like A Diamond van het Schaeck zopakoval loňské vítězství a Opatrného překonal o šest desetin sekundy. Nikdo další ale už Čecha nepřekonal. Po čtvrteční výhře v úvodním parkuru Prague Playoffs tak tentokrát bral druhé místo.

„Forewer skákal skvěle. Škoda, ty diváci si to zasloužili. Ale i to druhé místo bylo v hale při dekorování znát,“ pochvaloval si Opatrný. „Marlon má opravdu strašně rychlou kobylu, vyhrává tyhle skákání na všech Globálkách. Kdyby to bylo venku, byla by výhoda pro mě, Forewer by měl šanci nějaký cvalový skok ušetřit. V hale se to nedá. Jedno vítězství, jedno druhé místo, to je skvělý!“

Hlavní rámcová soutěž odpoledne se skládala ze dvou kol. V tom prvním bylo hlavním cílem zaskákat s nulou a postoupit do finálového rozeskakování, což se podařilo osmnácti párům. Opatrný z něho vytěžil další úspěch. A teď už se soustředí na příští rok, kdy ho čeká olympijská kvalifikace jako jezdce i jako vedoucího národního týmu. Ten bude mít velkou šanci získat jednou ze dvou postupových míst při týmovém závodě v červenci v Chuchle Areně.

„Potřebuju, abych koně udržel při chuti. Když se nám kvalifikace povede, tak máme klid do konce sezony. Když ne, tak do toho budu muset šlápnout a pokusit se České republice vyjezdit aspoň to jedno místo,“ plánuje Opatrný.