Šance pro Kellnerovou a spol. O postup na LOH v Paříži se pojede v Chuchli

Český parkurový tým má velkou šanci zopakovat si účast na olympijských hrách. V červenci se ve Velké Chuchli uskuteční mezinárodní závody CSIO CET Prague Cup, z nichž dva nejlepší týmy postoupí na Hry do Paříže. „Jsme moc rádi, že jsme dostali důvěru,“ řekla ředitelka závodů Markéta Šveňková.

Před dvěma lety v Tokiu český tým navázal na slavnou historii. Parkurové družstvo naposledy reprezentovalo v roce 1936 v Berlíně, v Japonsku na ně se svými koňmi navázali Anna Kellnerová, Aleš Opatrný a Ondřej Zvára.

Při olympijské kvalifikaci v roce 2019 skončili Češi druzí za Ukrajinou, ale nakonec do Tokia odcestovali, neboť jezdci Ukrajiny neměli splněné minimální kvalifikační limity pro konkrétní jezdecké dvojice.

Tentokrát se jeden z kvalifikačních závodů bude konat v pražské Chuchle Areně od 26. do 30. července. Jejich součástí bude i Pohár národů.

„Jsme moc rádi, že jsme dostali od Mezinárodní jezdecké federace důvěru uspořádat takto důležitý závod. Hned dva nejlépe umístěné celky zajistí pro svoji zemi účast národního týmu na olympijských hrách v Paříži 2024,“ uvedla Šveňková. „Předběžně máme potvrzený zájem od jedenácti národních federací. Vedle České republiky se jedná o Estonsko, Izrael, Litvu, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Turecko a Uzbekistán. Nepočítáme, že by se tento seznam měl výrazněji měnit.“

CET Prague Cup je letos poprvé vypsán jako závody CSIO na čtyřhvězdičkové úrovni, takže jezdci se svými koňmi budou moct plnit i tzv. MER, minimální požadavky na způsobilost pro účast na olympijských hrách. Zároveň tak budou moct získat body do olympijského žebříčku. To je důležité v případě snahy o individuální kvalifikaci, pokud by se na olympiádu nekvalifikoval celý národní tým.

„Minimální finanční dotace závodů je od letošního roku 217 500 eur. Zároveň při organizaci Poháru národů má pořadatel povinnost uhradit ubytování a catering všem týmům, což také není při počtu jedenácti týmů levná záležitost,“ dodala Šveňková.