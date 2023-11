Loučení s Prahou? Milujeme to tu! vzkázal vítěz, Lions bojovali o stupně

Aréna šílela a německý jezdec Philipp Weishaupt se taky nechal unést. Právě překonal poslední překážku, na které to všechno viselo, a dovedl svůj tým Riesenback International k triumfu v Super Cupu na závěr Prague Playoffs. Weishaupt si odepnul přilbu, párkrát s ní zapumpoval a hodil ji tribunám.

„Za celou sezonu jsem byl dost pod tlakem. Nikdy jsem nemohl slavit, protože jsem věděl, že mě ještě čeká Praha. Teď to ze mě vyšlo. Když jste na kolbišti poslední, máte všechno v rukách a dáte to… Byl to docela dobrý pocit,“ smál se Weishaupt.

V jeho jízdě na hnědákovi Zinedayovi všechno vrcholilo. Věhlasní veteráni John Whitaker a Marcus Ehning z týmu Valkenswaard United čekali v zákulisí, jak to dopadne. Jediná Weishauptova chyba na zrádném parkuru tvůrce Uliana Vezzaniho by všechno otočila. Celoroční soupeření elitních týmů složených z hvězdných jezdců i koní se nakonec zhustilo na jedinou otázku: Přeskočí poslední překážku?

„Když jsme vymýšleli koncept playoffs, líbil se nám, ale nemysleli jsme si, že bude fungovat až takhle. Když se Phillip blížil k poslední překážce, všichni stáli na špičkách. Bylo to neuvěřitelné,“ pochvaloval si Jan Tops.

Úspěšný večer to byl taky pro český tým Prague Lions, který si finálový závod užil podruhé za sebou. Belgičané Niels Bruynseels a Pieter Devos s Mexičanem Fernandem Martinezem Sommerem dovedli tým ke čtvrtému místu, čímž vylepšil loňskou šestou příčku. Bruynseels se spolehlivým skokanem Deluxem van T & L přitom jako první jezdec týmu hned první překážku shodil.

„Asi víme, co se mně honilo hlavou…“ smála se manažerka Kellnerová. „Byli jsme všichni překvapení, Delux skákal na opracovišti neuvěřitelně, většinou takovouhle chybu nedělá. Na druhou stranu jsem si říkala, že mu to pro zbytek parkuru pomohlo.“

Bruynseels od té chvíle neudělal jedinou chybu až do konce dvoukolového závodu. Jen jedinou překážku během večera shodila i MoM's Toupie de la Roque s Pieterem Devosem. Fernandez Sommer s koněm High Five ale udělal chyb pět, což Lions odsunulo mimo hru o stupně.

I tak jim nadšené publikum bouřlivě tleskalo. A Devos se jim jako poslední týmový jezdec po své jízdě odvděčil dvěma jedničkami ze svých palců.

„Celou dobu nás neuvěřitelně podporovali, zasloužili si, abych jim vyjádřil dík,“ líčil Devos.

Diváků přišlo do O2 areny během čtyř dní rekordních 39 000 a vyhlášenou atmosféru pražského finále dovedli k dokonalosti.

„Tohle je něco, co ční nad vším, nad všemi velkými show,“ chválil Weishaupt. „Tahle specifická show dělá z Global Champions Tour výjimečnou věc. Jsou to nejlepší halové závody na světě. Je to úplně jiný svět. Nejsou to parkurové závody, je to show. Letos prodali 40 000 lístků, jsem si jistý, že příští rok by jich prodali 50 000. Je to absolutní dokonalost, milujeme to tady. Doufáme, že se sem v příštích letech ještě mnohokrát vrátíme.“

Zatím je budoucnost nejistá. V roce 2024 se finálový víkend uskuteční v Rijádu. Další fantastický víkend ale zvyšuje šance, že se neobyčejná událost opravdu v Praze zase objeví.

„Nemohli jsme být na lepším místě než zde. Nejde jen o sport, ale i o jeho prezentaci,“ uznal Tops. „Bavíme se o příštích letech. Vypadá to velmi pozitivně, uvidíme, jak to dopadne.“

Prague playoffs ve výsledcích

Super Cup – finále: 1. Riesenbeck International 8 (210,36), 2. Valkenswaard United 8 (213,94), 3. Paris Panthers 20 (211,84), 4. Prague Lions 28 (209,74), 5. St. Tropez Pirates 40 (208,06), 6. Madrid in Motion 52 (215,04).

Super Grand Prix: 1. Epaillard (Fr.) – Dubai du Cedre 4 (57,49), 2. Von Eckermann (Švéd.) – King Edward 4 (58,76), 3. Kühner (Rak.) – Up Too Jacco Blue 4 (60,41).

Šampioni Super Cupu