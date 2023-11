Kuriózní pád Češky: Zašprajcla jsem se knoflíkem o „bobánky“. Už nezaplétáme!

Parkurová jezdkyně Sára Vingrálková právě v semifinále Super Cupu při Prague Playoffs překonala zrádnou překážku a najednou byla na zemi. Důvod pádu z koně How Easy byl přitom značně kuriozní. „Zasekla jsem se knoflíkem v jeho zapletené hřívě. Stane se to jednou za život,“ usmívala se Vingrálková. I díky jejímu zvláštnímu karambolu se do finále probojovali Prague Lions.

Sára Vingrálková je v jednadvaceti mistryně republiky, patří k velkým českým talentům a budoucnost má před sebou. Možná už nikdy se jí ale nestane něco takového jako v důležité chvíli semifinále Prague Playoffs.

Jejímu týmu Monaco Aces se skvěle vydařilo čtvrteční čtvrtfinále a v pátek měl závod rozjetý na finálový marš. Vingrálková nasbírala na kolbišti jen dvě chyby, zvládla předposlední překážku, která dělala hodně párům problémy. A pak už byla na zemi.

„Můj kůň skočil velmi dobře, hodně vysoko. Všichni si mysleli, že skočil až tak silný skok, že mě to vyvedlo z rovnováhy, ztratila jsem balanc a spadla,“ líčila Vingrálková. „Já jsem říkala, že ne. Skok byl v pořádku. Já jsem se zašprajcla o jeho bobánky. Jak je vidět, na saku ani nemám knoflík.“

Bobánky, neboli bobíky, tak se slangově říká zapletené hřívě, v níž jsou ozdobné gumičky.

„Jak dopadal, já už jsem se chtěla narovnat, tak mě to potáhlo za ten knoflík, absolutně mě to vyvedlo z balancu a stáhlo mě to dolů,“ vysvětlovala Vingrálková.

O2 arena vydechla zděšením, pád vypadal na první pohled docela tvrdě, Vingrálková šla přes hlavu na záda. Jezdkyně ale hned vstala, oprášila špinavé sako a s úsměvem tribunám zamávala.

„On ten písek není úplně měkký. Vzhledem k tomu, že je udělaný pro koně speciálně a pro jejich sílu v odraze, tak je docela tvrdý,“ líčila. „Hlavně ten pád byl takový, že ho člověk absolutně nečeká. Když se stane něco před skokem, tak tělo je už připravené na to, že pravděpodobně padá dolů a dokáže se s tím popasovat. Tohle ale byl takový pád, že vás najednou něco chytne a potáhne dolů. Takže je to takový nekoordinovaný pád.“

Pro její tým to byla katastrofa. Kdyby dojela do cíle, měla by sestava Monaco Aces šanci bojovat o finále. I jejich smůla paradoxně pomohla českému týmu Prague Lions, který zažil velký comeback a i po nevydařeném parkuru Mexičana Fernanda Martineze Sommera nakonec postoupil do nedělního finále z posledního postupového místa.

„Bohužel, takové věci se stávají, je to sport. Je to škoda pro tým, ale to se může stát každému. Neudělala jsem nic špatně, co bych si musela vyčítat,“ líčila Vingrálková. „Stane se to podle mě jednou za život, někomu vůbec. Člověk to musí brát sportovně, pozitivně, stalo se. Já jsem se smála. Říkala jsem ošetřovatelce: Ode dneška nezaplétáme!“