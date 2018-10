Velká očekávání se mísila se starostí, když o víkendu zamířila delegace dostihového klubu do stáje v Bohuslavi na Karlovarsku, kde trenérka Pavla Váňová pečuje o překážkového koně Theophila jako o vlastní dítě. „To je předčasný Ježíšek, to je košík jak na Vánoce! Bude ho mít na celý týden, musím mu to dávkovat,“ smála se Váňová, když do rohu stájového domečku ukládala balíček plný mrkve a jablek.

V sobotu ráno se klubová výprava na chvilku ponořila do hektiky dostihové stáje týden před Velkou pardubickou v okamžiku, kdy se na ni řítily špatné zprávy. Nejdřív ta o tom, že žokej Jan Kratochvíl nestihne vyléčit zlomenou ruku a nebude moct do sedla obhájce No Time To Lose. Do toho musel šéf Josef Váňa na operaci kyčle. A pak nejistota kolem lidového koně Theophila.

„Ráno neměl vyžráno. Normálně je jedlík a tohle se často nestává. Není ve své kůži,“ obávala se Váňová.

Přes víkend se hnědákovi ještě přitížilo a krevní testy odhalily virovou infekci, která Theophila na start Velké nepustí. „Je to stoprocentní. Theophilos neběhá,“ oznámil Josef Váňa. „Běží u něj virová infekce se zhoršenou funkcí ledvin. Byl na kolotoči, ale při pohybu mu vyskočí teplota, je unavený. Museli jsme nasadit silná antibiotika. Kdyby se tento virus neléčil, došlo by k zátěži organismu a mohlo by to mít následky.“

Velká pardubická tak přijde o výjev, jaký ještě fanoušci při českém překážkovém vrcholu nikdy neviděli. Theophila jezdí na každý dostih podporovat několik desítek členů dostihového klubu, navštěvují ho v paddocku a v případě vítězství spolu slaví, třeba přímo na dráze, jako už dvakrát při Prvomájové steeplechase v Lysé nad Labem. Fanoušci jsou na závodištích známí zelenými klubovými barvami a také šálami či kšiltovkami s Theophilovým jménem. „Je to pohádkové, jsem z toho úplně nadšená,“ pochvalovala si Pavla Váňová.

Syndikátní kůň startoval ve Velké pardubické už před čtyřmi lety, kdy byl na startu hnědák Lambro a do Pardubic přijelo několik členů sdružení Put It To The Partnership.

Dostihový klub iSport.cz vzniknul před necelými třemi lety, kdy ve spolupráci s Josefem Váňou u Jockey clubu zaregistroval novou stáj Dostihový klub iSport-Váňa. Cílem klubu bylo poskytnout široké veřejnosti možnost spolupodílet se na vlastnictví dostihových koní, což je pro samotného jednotlivce velice nákladná záležitost. Dostihový klub iSport.cz nabízí už za 1500 korun za jednotlivé roční členství, párové členství stojí 2000 korun a rodinné 3000 korun.

Členové koně navštěvují před dostihy v paddocku, klub podle podmínek na běžných dostizích zajišťuje pro členy společné sledování dostihů v lóži nebo pořádá návštěvy stájí. Také si mohli vybrat stájové barvy, zvolili zelenobílé příčné pruhy.

Váňa do projektu poskytl nadějného překážkového koně Theophila, který začínal dostihovou kariéru ve Francii a do Česka nepřijel v ideálním psychickém stavu. V paddocku tehdy hodně divočil, na jaře 2016 při prvním startu za dostihový klub shodil jezdce Patricka Boekhouta nejdřív v paddocku a pak i na třetí překážce. Sám pak přeskočil živý plot a skončil na tribuně mezi překvapenými diváky.

Kůň se ale postupně zklidnil, na překážkách se stále zlepšoval a pod sedlem měl špičkové české žokeje – Jana Kratochvíla, Josefa Bartoše, Josefa Váňu mladšího nebo Marka Stromského. V letošní první kvalifi kaci na Velkou pardubickou skončil čtvrtý, v té třetí byl dokonce druhý jen těsně za loňským šampionem No Time To Lose. A principál Váňa s ním najisto počítal do Velké pardubické. Po akci kulový blesk v sedlech, který způsobilo Kratochvílovo zranění, měl jít do slavného dostihu se svým starým známým Boekhoutem. Jenže nakonec to dopadlo jinak, kůň dostává antibiotika a má nařízený odpočinek.

„Myslím, že čtrnáct dní v klidu pod antibiotiky by mu mělo pomoct a pak bude moct zase začít pracovat,“ uvedl Váňa. „Myslím, že by mohl zvládnout start v zahraničí v prosinci nebo v lednu. Teď je napracovaný, po návratu k tréninku by mu mělo stačit šest týdnů, dva měsíce a mohl by běžet.“

To už je příležitost pro další zájemce o členství, které klub nabízí už s výhledem na příští sezonu. Další podrobnosti a přihlášku najdete ZDE »