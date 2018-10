Velká pardubická

Co se stalo?

„Sztorm se na poslední chvíli někde zranil, poprosil jsem dnes doktora, aby se na něj ještě podíval. Do takového dostihu musí jít kůň v plném zdraví. A doktor řekl, že by to byl risk. Je to dobrý kůň, v sezoně už svoje ukázal, nemělo cenu riskovat. Bohužel stoprocentně zdravý není, stane se. Nemohl by ze sebe vydat, co umí, nechtěli jsme riskovat.“

Kdy se kůň zranil?

„Mohlo se to stát v sobotu na tréninku, ale tam nic vidět nebylo. Mohlo se to stát ráno na kolotoči, ale těžko říct. To je taková věc, která není moc vidět, doktor říkal, že se mohl kopnout zadní nohou do přední. Z malého problému by mohl být velký, nebylo by to fér. Jsem z toho smutný, připravený byl. Znovu budu muset čekat celý rok. Navíc nám v prvním dostihu spadla kobyla (Caline de Juilley s Janem Faltejskem), mám takový špatný den. Ale takový je život. Jednou se daří, jednou ne. Hlavně se člověk nesmí vzdávat.“

Veterinární prohlídkou jste ale v neděli ráno se Sztormem prošli, je to tak?

„Jo, nekulhal, ale pak mu to začalo víc hřát. Nevypadalo, že by mu to výrazněji vadilo v pohybu, ale mohlo by se to zhoršit. Velká je těžký dostih s obrovskou historií, nemá cenu v něm riskovat, pokud koník není úplně v cajku.“