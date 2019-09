Žokej Bartoš nenadává, Theophilos je na kvalifikaci připravený | iSport.cz

Kůň Theophilos z unikátního klubu otevřeného pro dostihové fanoušky už jednu kvalifikaci běžel. Hned tu první v květnu, ale do cíle se nedostal. Žokej Bartoš ho zadržel. „Poslední tři týdny od vítězné Ceny Peruána strávil Theophilos v pohodě, v práci ho jezdil Pepča Bartoš a nenadával,“ hlásí s úsměvem trenér Josef Váňa.

Josef Bartoš, český rekordman v počtu překážkových vítězství, by měl být také v sobotu odpoledne v sedle Theophila. „Mělo by to tak být, ale ještě v pátek startuje v Auteuil, takže doufám, že se vrátí v pořádku a všechno bude v pohodě,“ připomněl trenér Váňa žokejovy závazky ve Francii. „Theophilos určitě nepoběží špatně, ale mám strach, aby se nevloudila nějaká chyba.“

Trenér Váňa do kvalifikace posílá i desetiletého Mazhilise s Janem Kratochvílem, kterého čeká premiéra v boji o Velkou pardubickou. Mazhilis před třemi lety ovládl největší italskou steeplechase Gran Premio Merano.

Na startu kvalifikace by mělo být devět koní. Včetně Tzigane du Berlais, vítěze poslední Velké pardubické. Coby obhájce měl start jistý, nicméně letos už se jednou v kvalifikaci v rámci tréninku absolvoval. V květnu skončil druhý za Hegnusem.

Do Pardubic míří i žokej Marcel Novák, vedoucí muž překážkového šampionátu. Minulý týden měl v Mostě nepříjemný pád, dvě minuty ležel bez hnutí za překážkou, než se k němu dostali zdravotníci. Byl hodně potlučený, ale je v pořádku. Doktor Václav Hulínský, člen lékařské komise Jockey clubu, ho pro sobotní závody uschopnil. Novák by měl být v sedlech čtyř koní - Lad Ina, Starbucka, Playera a v kvalifikaci povede Talenta.