Kousek od tragédie. Zraněným žokejům se kolegové stačili vyhnout | iSport.cz

Nechybělo moc a dvě citelná pochybení Dostihové komise na sobotních závodech v Mostě skončily tragédií. Ani jeden z dostihů, ve kterých měli ošklivé karamboly Petr Foret a Marcel Novák, nebyl okamžitě zastavený a záchranáři tak museli nějakou chvíli čekat, než se k jezdcům dostali. Může se mluvit o štěstí, že pozorní byli alespoň žokejové ostatních koní a zraněným kolegům se vyhnuli. Oba by měli být v rámci možností pořádku. Foreta transportoval záchranný vrtulník s otřesem mozku, podezřením na zlomenou ruku a četnými pohmožděninami do nemocnice v Ústí nad Labem. I silně otřesený a potlučený Novák by neměl být zraněný vážně.