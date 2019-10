Velká pardubická: Tzigane du Berlais a pád na Taxisu. Někdo sem nepatří! | iSport.cz

„Takhle se na Taxis najíždět nedá!“ zlobil se po dostihu Charvát. „Velkou musí jet koně, kteří do ní patří. To je první věc. Ať to někteří majitelé chtějí slyšet, nebo ne. Musí ji jezdit jezdci, kteří chápou a znají kurz. Oni stejně skončí na Taxisu nebo Popkovickém skoku. Je k zamyšlení sem takové borce brát.“

Podle Charváta nebylo při nájezdu ideální tempo. „Když se jede na Taxis pomalu, nepřeskočíte ho,“ popisoval. „Když náhodou ano, někdo doskočí vedle vás nebo před vámi a přes toho koně spadnete.“

A to byl právě případ Tzigane du Berlais. Taxis s Janem Faltejskem zvládli bez problémů, pod nohy se jim ale připletl Ribelino s Andrewem Glassonburym. „Honza (Faltejsek) je nejlepší český žokej, co mu mám říct... Znovu opakuji, nejde, aby se nejlepší krosový dostih zkazil na tom, že se jede pomalu na Taxis, protože někteří nevědí, jak na něj jít. To nejde. To je celé.“

Na druhou stranu, Ribelino ani žokej Glassonbury nejsou žádní vyjukaní zajíci. Jedenáctiletý hnědák Velkou pardubickou s Pavlem Kašným v roce 2015 dokonce vyhrál. Sice až po dodatečné diskvalifikaci Nikase, ale je mezi vítězi. A před rokem došel s Jamesem Bestem jedenáctý.

Zkušenosti má i anglický žokej Glassonbury. Před rokem byl ve Velké pardubické v sedle Nikase, skončili devátí. V letošní sezoně odjel pro stáj Lokotrans sedmnáct dostihů a tři vyhrál. Z britských dostihů má 154 vítězství z více než 1600 startů. Pětkrát vyhrál listed nebo grupový dostih.

