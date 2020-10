Tzigane du Berlais? Chci vyhrát, říká před Velkou pardubickou Faltejsek

V Itálii vede s osmnácti triumfy jezdecký šampionát, Velkou pardubickou vyhrál Jan Faltejsek už pětkrát. Naposledy před dvěma lety s Tziganem du Berlais (Dr. Charvát), kterého ve Dvorcích na Bruntálsku připravuje trenér Pavel Tůma. Před rokem je v cestě za obhajobou zastavila kolize za Taxisem. Tzigane du Berlais sice v jediném startu letošní sezony takřka nic neukázal, ale Faltejsek věří, že na vrchol sezony bude připravený dobře. „Doufám, že mu bude běhání chutnat, jdu do toho pozitivně.“

Vy formu máte, v Itálii jste na špici šampionátu žokejů. Jak je na tom Tzigane du Berlais?

„To je otázka na trenéra, já ho neviděl od posledního ježdění. Po poslední kvalifikaci (29. srpna) jsem z něho sesednul, poplácal ho a od té doby neviděl.“

Nebyl čas, nebo už to není potřeba, protože se znáte dokonale?

„Je to profesionální džob. Pavel (trenér Tůma) udělá svoji práci, je na druhé straně republiky, mám to k němu 500 kilometrů. On ho připraví, nachystá. Já mám dohodu s panem Charvátem (majitel), jezdím pro něho všechno, spolupracujeme. Tím to končí.“

S trenérem jste o Tziganově formě nemluvil?

„Neptám se, moje práce přijde až v neděli.“

V poslední kvalifikaci jste skončili šestí, z výkonu jste nadšený nebyl. Říkal jste, že Tzigane neměl moc chuť utíkat a brzdil před skoky. Zlepší se to?

„Je to velký kůň, vím, že měl nějaké zdravotní problémy, ale já spoustu věcí ani nechci vidět. Nezajímám se o to. Přijdu, dělám pilota. Možná je to nevýhoda, možná výhoda, těžko říct. Systém je takto nastavený. Příprava je na Pavlovi, on musí koně nachystat a zbytek je na mně. Doufám a věřím, že to bude fungovat, že mu bude běhání chutnat, jdu do toho pozitivně. Jdu vyhrát. A věřím, že se to povede.“

Dá se připravit na Tziganovo přibržďování před skoky? Eventuelně to eliminovat?

„Určitě se dá připravit na všechno. Známe se, to je naše výhoda.“

I majitel říká, že jeho kůň je svéhlavý a vždycky mu pomáhala i atmosféra, která ho dokázala strhnout. Jaké to teď bude na prázdném závodišti bez lidí a divácké podpory?

„Pro všechny to bude hodně těžké, atmosféra dost pomůže. Na druhou stranu, pro všechny je to stejné, jdeme do toho. Co jiného? Bude to dostih jako každý jiný. Publikum by rozhodně pomohlo, ale je to jak to je a musíme to respektovat. Ve finále můžeme být rádi, že letos vůbec můžeme Velkou pardubickou jet.“

Vnímáte, že i Tzigane du Berlais má atmosféru rád? Že mu pomáhá?

(usmívá se) „Mně by určitě pomohla. Bohužel, zvládneme to i tak. Musíme.“

Loni jste byl naštvaný, jak na Taxis najížděli angličtí žokejové. Letos ve startovní listině nejsou, berete to jako výhodu?

„No jo, když je člověk naštvaný, řekne možná i v afektu spoustu věcí... Furt platí, že když neznají pořádně kurz, tak je to trošku složitější. Chybu ale může udělat každý, nejenom Angličan. Teď jsou na startce dva Francouzi - Hakim Tabet (Mahony) a Romain Julliot (Vandual). Romain je zkušený překážkový žokej a Hakima z Francie taky znám. Myslím, že by to mělo fungovat a každý by měl vědět, kam se jede. Loni jsem to hlavně po startu já sám nedovymyslel až do konce, je třeba vidět o tři kroky dopředu. Myslel jsem, že jsem to odhadl správně a ne. Tak to je. Na okolnosti nebo kolegy si nemůžu stěžovat.“

Před rokem jste byl naštvaný i na to, jak Marcel Novák s Playerem dvakrát ulil start a nepustil na špici Jaroslava Myšku, který měl udat ideální tempo na Taxis. Teď si Nováka srovnáte?

(směje se) „To stejně nepůjde, Marcel má svoji hlavu. Další moment, na který si člověk musí dát větší pozor.“

Loni jste přesně trefil nečekaného vítěze Theophila, dokonce jste říkal, že může vyhrát třikrát po sobě. Koho vidíte vysoko teď?

„Theophilos znovu vyhrát určitě může. I sebe vidím vysoko (usmívá se). A pak je tam Sottovento, který udělal hodně velký pokrok. Zrovna jdu běhat a mám před sebou nalevo Jirku Kouska, který měl ze Sottoventa zlomenou patu zhruba rok zpátky, kdy s ním debutoval na složitějších skocích. A vpravo od něho běží jeho současný žokej Honza Kratochvíl. Neslyší mě, takže můžu Sottoventa chválit. Je to určitě dobrý kůň.“

A Stretton s Markem Stromským?

„Mára má Pardubice najetý, zná je trošku líp jak Thomas (Garner, který byl se Strettonem třetí a druhý). I když Thomas je super žokej. Dostih ukáže. Říkat dopředu, jestli je to lepší nebo horší varianta, nejde. A mně to ani nepřísluší. Všechno před dostihem jsou jen dohady, finální rezult se dozvíme v neděli kolem páté.“

NEJVÍC VÍTĚZSTVÍ VE VELKÉ PARDUBICKÉ 8 Josef Váňa (Železník 1987, 1988, 1989, 1991, Vronsky 1997, Tiumen 2009, 2010, 2011) 5 Jan Faltejsek (Orphee des Blins 2012, 2013, 2014, Charme Look 2016, Tzigane du Berlais 2018 4 Peter Gehm (Chalco 2001, Maskul 2002, Registana 2003, 2004)

Václav Chaloupka (Korok 1969, 1971, 1972, Václav 1977)