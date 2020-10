Legenda Váňa hodnotí favority Velké pardubické: Nejlepší je Theophilos!

Připravovat vítěze Velké pardubické je jeho chlebíček. Trenér Josef Váňa to zvládl už jedenáctkrát a v nedělním dostihu má opět čtyři ostré náboje. Na čele silné ekipy je loňský obhájce Theophilos z Dostihového klubu iSport.cz, který bude mít místo zraněného Josefa Bartoše v sedle žokeje Jana Odložila. „Já mu samozřejmě do Velké pardubické věřím,“ ujišťuje legenda.

Jde do Velké pardubické s favority, jak je celou kariéru zvyklý. Josef Váňa se nebojí mluvit o vysokých ambicích svých koní. Zároveň ale vnímá silnou konkurenci. Hegnus, Stretton, Tzigane du Berlais… „Myslím, že pro diváky to může být nádherný dostih,“ usmívá se Váňa.

Fanoušci tentokrát nebudou na tribunách, ale jen u televize. Co na to říkáte?

„Hlavně, že se Velká pardubická běží v termínu. Kdyby se odložila třeba o čtrnáct dní… Ono se to nezdá, ale koně teď mění kožich, pomaličku začínají chlupatět. Ještě to není tak hrozné, za čtrnáct dní by však forma byla někde jinde. Jsem rád, že Velká bude v termínu, i když bez diváků, což je velká škoda. Pořád je to lepší, než aby se neběžela vůbec.“

Vloni se Theophilos rozeběhnul k vítězství s jedničkou, letos mu nalosovali patnáctku…

„To neznamená vůbec nic, já vyhrál Velkou pardubickou s jedničkou, se sedmičkou, s třináctkou…. Číslo není vůbec rozhodující. Klíčové je, aby kůň i jezdec měli při dostihu štěstí, aby se vyhnuli nějakým karambolům.“

Nepříjemná nehoda se však stala žokeji Josefu Bartošovi, který se zraněným kolenem do Theophilova sedla nemůže. Co očekáváte od jeho náhradníka Jana Odložila?

„Naše volba byla celkem jednoznačná. I když jsme měli předjednaného jednoho super žokeje Jimmyho Reveleyho, který už Velkou pardubickou jel. Má ale povinnosti ve Francii pro svého trenéra, tak jsme zvolili do sedla Theophila kluka, co ho už jezdil. Honza Odložil je velice šikovný, ambicizoní, mladý kluk.“

Proč je tak důležité, že se jezdec a kůň znají?

„Theophilos je trochu zvláštní. V dostihu je to už normální kůň, jenže před ním má veselejší okamžiky v paddocku, při slavnostní přehlídce. Je potřeba to přežít v klidu. Pro žokeje je velice důležité, aby nezpanikařil. Honza už ho jezdil, šel s ním dostih na pět tisíc dvě stě metrů, kromě Taxisu s ním skákal v Pardubicích všechny skoky, které ho čekají na trati Velké pardubické. Proto ta volba.“

Jak vidíte Theophila před Velkou?

„Jestli to vyjde, nebo nevyjde, o tom se těžko polemizuje. Pro mě je důležité to, že je veselej, v pohodě. Já mu samozřejmě do Velké pardubické věřím, protože za normálních okolností je to nejlepší kůň v Česku. Ale může ho porazit kterýkoli ze soupeřů. Nejenom u nás ve stáji, Sottovento, Mazhilis a No Time To Lose nejsou špatní koně, taky u Holčáků, u Popelky mají koně, kteří jsou vyloženě podzimní.“

Sottovento vypadá jako takový černý kůň dostihu, souhlasíte?

„Když na něj vloni v Ceně Labe sednul Pepa Bartoš, bylo vidět, že bez velkého násilí to byl úplně jiný kůň. Nikdy neběžel delší dostih než 5800 metrů. Ale když ho naposledy v kvalifikaci jezdil Honza Odložil, tak říkal, že začal tahat od Anglického skoku a tahal až do cíle. To je pak dobrá myšlenka, že by to mohl být supr vytrvalec. A že by mu sedm kilometrů nemělo dělat problémy. Ukázaná platí, že jo…“

Co No Time To Lose, vítěz z roku 2017?

„Věřím, že když bude měkko, podá určitě dobrý výkon. On je to takovej plavec, bláťák. Mazhilis zase vyhrál Gran Premio, je to perfektní skokan. Podařilo se nám sundat jeho pověstné bříško, má totiž největší zálibu ve žrádle. Poslední dva měsíce jsme ho tedy omezovali, že nemohl chodit do výběhu a pást se celý den.“

A co říkáte na konkurenci?

„Samozřejmě je tam pár dobrých koní, kteří většinou na podzim mají docela dobrou formu. Lodgian Whistle je spíš tempař, vyhrál jednu kvalifikaci, a jsem sám zvědavý, co s ním udělá sedm kilometrů. Hegnus je kůň, kterého chtěl kdysi jezdit Honza Kratochvíl, naštěstí jsem mu to rozmluvil, jezdil No Time To Lose a vyhrál Velkou pardubickou. Ale je to moc dobrý kůň.“

Stretton byl v posledních letech ve Velké třetí a druhý. Tendence je jasná…

(směje se) „Já mu to přeju. Je to suprový kůň, který vždycky na podzim přijde s formou. Ale je to Velká pardubická, takhle to vůbec nemusí fungovat. Šikovný je taky Player nebo Tzigane du Berlais. Ten toho posledně v kvalifikaci moc nepředvedl, ale trenér Pavel Tůma ho určitě připravil, aby ve Velké pardubické předvedl dobrý výkon.“