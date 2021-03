Dobrá zpráva pro Velkou pardubickou, titulární partner prodloužil smlouvu

V těžké době pro celý sport si Velká pardubická steeplechase udržela titulárního partnera i do dalších let. Slavia pojišťovna bude pokračovat v podpoře nejstaršího a nejtěžšího dostihu kontinentální Evropy. Zástupci obou stran se dohodli na pokračování spolupráce až do roku 2023 s možností opce do roku 2024.