Váňa o úpravách Taxisu: Cesta k bezpečnosti. Co a proč se změní?

Diskuse po smrtelné nehodě jednoho z favoritů Sottoventa v loňském ročníku Velké pardubické vyústila ve změny dvou překážek v kurzu dostihu. U Taxisu se expertní komise, jejímž členem je i osminásobný šampion Velké Josef Váňa, shodla na změlčení příkopu, které vytvoří pozvolnou plochu bez doskokové hrany. K optickému zvýraznění příkopu přispěje hnědá zemina. Živý plot bude zešikmen. Stále se také diskutuje o tzv. odskokové bariéře – bílé kládě před živým plotem, která je umístěna u většiny překážek na Pardubickém závodišti.

Jaký byl cíl úprav?

„Jde o to, že se za Taxisem se udělá plytký příkop, aby tam nedocházelo k fatálním zraněním koní nebo jezdců. I kůň, který to nedoskočí, má šanci z toho vyběhnout. Jako ve Waregemu, kde je voda sedm metrů široká, nebo v Auteuil, kde je voda široká šest metrů. Když koně udělají chybu, nemusí to mít fatální následky.“

Ale riziko stále bude existovat…

„Že nikdo nikde nespadne, se nedá zaručit. Teď spadl Bartoš v Auteuil, když si kůň plivnul. To se může stát, že sem tam někdo spadne. Ale je to cesta k bezpečnosti na pardubickém závodišti, nejenom koní, ale i jezdců.“

Věříte, že tato opatření pomohou uklidnit rozbouřené reakce, které se zvedly po loňském nešťastném pádu Sottoventa?

„Určitě. Já jsem Taxis skákal skoro třicetkrát a nikdy jsem se skokem problém neměl. Je to vyloženě o přípravě koní. Pravda je ta, že v dnešním rychlém pojetí dostihu, se takové opatření musí udělat. Už před sto lety koně Taxis taky skákali jako prd. Ale doba jde dopředu.“

Díky změlčení bude maximální hloubka příkopu 75 centimetrů místo dosavadního metru. Budou se měnit ještě jiné základní parametry skoku, při němž musí koně překonávat sedm metrů?

„To zůstane stejné. Tam nejde o délku skoku. Jde o to, aby hrana nebyla tak strmá. Když kůň doskočí, aby z toho mohl vyběhnout.“

Jak koním pomůže kontrast hnědé zeminy a zelené trávy za hranou?

„Nějakým způsobem se konec příkůpku musí zdůraznit. Když kůň ve vzduchu vyletí nad plot, má šanci vidět, že tam něco je a natáhnout nohy. Už posledních patnáct let se ta hrana odskoku zvýrazňovala hlínou nebo pilinami.“

Je možné v Pardubicích očekávat na překážkách ještě další úpravy?

„Ještě na tom budeme celou sezonu makat. Už jsou takové nápady, že by se z desítky, Prodlouženého Taxisu, nebo devatenáctky (Malý Taxisův příkop) udělaly skoky jako příprava na Taxis. Jsou to skoky, které skáčou jen jedničkoví koně, uvažuje se o tom, že by se z nich sundaly odskokové bariéry.“

Očekáváte, že by si na těchto skocích mohli koně Taxis natrénovat?

„Už desítku si mohl zkusit, kdo chtěl. Ale stejně si to nezkusí, protože skákat takové těžké skoky v tréninku není morální.“

Jak vidíte otázku odskokového břevna před Taxisem, které by koně navádělo na skok?

„Expertní skupina v tom zatím není jednotná.“

VELKÝ TAXISŮV PŘÍKOP

Jak se změní Taxis? • Foto Dostihový spolek

DÉLKA SKOKU: cca 7 metrů

(celková vzdálenost, kterou musí kůň překonat od odskoku k doskoku, před úpravami z roku 1994 skákali koně až k osmi metrům)

HLOUBKA PŘÍKOPU: 75 cm

(už v roce 1994 byl příkop zkrácen ze dvou metrů na jeden, po letošních úpravách bude příkop změlčen a jeho maximální hloubka bude 75 centimetrů)

DÉLKA (ŠÍŘKA) PŘEKÁŽKY: 650 centimetrů

(vzdálenost od začátku živého plotu až po doskokovou hranu, kůň se musí odrazit kousek před překážkou)

VÝŠKA ŽIVÉHO PLOTU: 140 – 150 cm

(přírodí překážka před příkopem bude teď zkosená)

DÉLKA ŽIVÉHO PLOTU: 150 cm

(délka přírodní překážky před příkopem)

ŠÍŘKA ŽIVÉHO PLOTU: 400 cm

(pole koní má na překonání překážky čtyři metry, původně byl příkop široký pět metrů)

HLOUBKA PŘEKÁŽKY: 225 cm

(vzdálenost od vrcholu živého plotu na dno příkopu bude teď maximálně dva metry a čtvrt)

ODSKOKOVÉ BŘEVNO

(uvažuje se i o 80 centimetrů vysokém odtokovém břevnu, který by koně navádělo na překážky, opatření ale zatím není schváleno)