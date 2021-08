Lombargini ovládl kvalifikaci na Velkou. Super výkon, těšilo Odložila

„Po loňské Ceně Labe (2. místo) jsme Lombarginiho nechali dlouho odpočívat, byl tam trošku zdravotní problém, ale nic hrozného,“ komentoval trenér a chovatel Stanislav Popelka pro Českou televizi. „Proto jsme začali sezonu až v srpnu.“

Na výkonu desetiletého hnědáka to nebylo znát. „Průběh dostihu se mi moc nepovedl, cestovali jsme zleva doprava, ale kůň mě obrovsky nadchnul, super výkon,“ chválil žokej Odložil. „Letos ještě neběhal, šel proti skvělým koním a celkově si počínal moc dobře. Pořád chtěl sám od sebe.“

Trenér Popelka už loni uvažoval o tom, že by Lombarginiho poslal do Velké pardubické. Před rokem ale nenašel žokeje. „Měli jsme vytipované dva, ani jeden nechtěl. On to není jednoduchý kůň na ježdění, musí se mu vyhovět, ale pak se odmění dobrým výsledkem.“ Letos by ho ve vrcholu překážkové sezony mohl jezdit právě Odložil.

Druhý skončili Direct Lagrange s Lukášem Matuským (B & M Horse), třetí Vandual (stáj VANDUAL) s Romainem Julliotem, čtvrtý favorizovaný Lodgian Whistle s Josefem Bartošek (Stáj Chyše).

„Počasí bylo utrpení, ale to bylo stejné pro všechny,“ komentoval Bartoš. „Na začátku jsem Lodgiana podržel, pak jsem ho nechal skákat, ale zakopl v zatáčce u Velké vody a to ho rozhodilo, stálo dost pohody. Na trávě už neměl čím odpovědět.“