Senzační vítěz Velké pardubické! Finiš ovládl outsider Talent

Dvanáctiletý No Time To Lose vítězí s Ondřejem Velkem v první kvalifikaci na 131.ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou • Marek Sekáč

Na trati jednoho z nejtěžších a nejtradičnějších dostihů v Evropě nejdříve skončily naděje Playera a Kaiserwalzera, kteří nezvládli Velký Taxisův příkop, i když prošel kvůli zvýšení bezpečnosti velkou úpravou. Poté ze hry vypadli spolufavorit Lombargini, Sztorm, předloňský vítěz Theophilos či další svěřenec legendárního Josefa Váni Mahe King s pětinásobným šampionem Janem Faltejskem. Loňský vítěz Hegnus obsadil páté místo.

„Je to nepopsatelný zážitek. Kůň fungoval excelentně. V závěru měl ještě více sil, než jsem čekal, protože jsem si myslel, že Evžena už nedám. Zabojoval, je to srdcař a zvládl to. Je na tom hodně dobře. Myslím, že ani nešel na rezervu,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi krátce po vítězném finiši žokej Pavel Složil mladší, který poděkoval zároveň trenérce za přípravu.

S upraveným taxisovým příkopem vítěz neměl problém. „Skočil ho suprově. Jen jsem ho přelétl. Všiml jsem si, že je tam něco hnědého, nová díra, ale moc jsem ho nerespektoval,“ uvedl Složil. „Nedokážu to popsat. Je to ohromný zážitek, ovládnout tento dostih,“ dodal žokej.

„Je to šikovný kůň a trošinku jsme věřili. Pavel ho strašně dobře odjezdil a vyzdvihla bych práci celého týmu, protože ježdění s ním je velmi náročné. Byla bych strašně ráda, kdyby vyhrál a šel do důchodu, ale ještě to asi promyslíme. Trénovala jsem jeho mámu a je to náš poklad," uvedla Talentova spolumajitelka a trenérka Hana Kabelková.

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 3,000.000 Kč):

1. Talent (žokej Složil, trenérka Kabelková, stáj DS Kabelkovi), 2. Evžen (ž. Myška), 3. Mr Spex (ž. Kratochvíl), 4. No Time To Lose (ž. Velek), 5. Hegnus (ž. Matuský), 6. Star (ž. Brečka).

Další dostihy:

I. Foudre d'Allier (ž. Kratochvíl) - Arlington - Dusigrosz,

II. Ztracenka (ž. Myška) - Nikeandnemesis - Alegoria,

III. Gatsby (ž. Faltejsek) - Giorgione - Čáryjape,

IV. Kornelia (Kocman) - Sexy Lord - Leo Fantastico,

V. Chelmsford (ž. Bartoš) - Dajuka - Chicname de Cotte,

VI. Aeneas (ž. Bartoš) - Zataro - Del Rey,

VII. Chrystal Cross (ž. Myška) - Lad In - Usockem.