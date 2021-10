Theophilos na Velké zpět s Bartošem. Může to být super den, těší se žokej

Jsou to dva roky, co vítězný ceremoniál po Velké pardubické ovládly scény jak z Anglie. Triumf Theophila tehdy přímo na dráze slavilo několik desítek členů dostihového klubu v zelenobílých stájových barvách. Dnes budou věrní fanoušci rozpustilého hnědáka na místě se svými šálami a čepičkami znovu. A mají se na co těšit.

„Má být pěkné počasí, nemá pršet, může to být super den,“ usmívá se žokej Josef Bartoš, který před dvěma lety památným comebackem v cílové rovině s Theophilem triumfoval.

Před rokem na Velkou nemohl kvůli kurióznímu zranění. Po vítězství v Gran Premiu v Meranu světácky seskočil ze sedla ve stylu legendárního Frankieho Dettoriho. A křuplo mu v koleni, takže do sedla tehdejšího obhájce musel Jan Odložil. Teď je však Bartoš znovu v sedle svého tradičního parťáka. A pro předloňského šampiona je to bonus.

„Logicky,“ usmívá se trenér Josef Váňa. „Loni to bylo horší, protože žokej, který ho jezdil, měl v den Velké pardubické spoustu dostihů a nesešlo se to, jak mělo. Já jsem byl přesvědčený, že loni byl Theophilos perfektně připravený.“

A za tím si Váňa stojí i letos. Ačkoli měl kůň trošku netradiční průběh roku. Ve stájích v okolí západočeské Chyše Theophilovi trvalo netradičně dlouho, než se na jaře zbavil zimní srsti. A před Velkou už mu vyrazila znovu.

„Myslel jsem si, když po jaru pořád nechtěl ztratit chlupy, že bude na Velkou přes chlupy v cajku, to znamená, že bude v lesku. Ale bohužel už začal nasazovat na zimu,“ hudrá Váňa. „Nevím, jestli bude krutá zima, nebo co se děje. Ale byl bych radši, kdyby byl víc v lesku a bez té zimní srsti. Ale v práci se zdá, že je všechno v pořádku. Předpokládám, že to nebude špatný…“

Theophilos se letos zúčastnil dvou kvalifikací, v květnu skončil pátý, v září pak druhý, když ho před finišem převálcoval slovenský Kaiserwalzer.

„Vypadá v pořádku. Mám s ním jediný problém, nebojuje mi v cílové rovině, jak zabojoval při Velké pardubické 2019,“ líčí Bartoš. „Přijde mi, že se teď ze sebe nechce vydat. Kilometr před cílem cítím, že má hodně síly, posledních tři sta metrů to vůbec nedá. Kalkuluju v hlavě a něco s tím provedeme.“

Theophilos už šest sezon dělá radost členům Dostihového klubu iSport.cz, který vznikl s úmyslem nabídnout lidem možnost prožívat příběh dostihového koně zblízka a za přijatelný finanční poplatek. Klub si koně pronajímá od Josefa Váni a roční členství stojí od 2000 korun pro jednotlivce po 3500 korun pro rodinu. Přihlášky na novou sezonu se rozjíždějí hned po Velké na stránkách www. dkfans.cz.

Už druhou sezonu navíc v klubových barvách běhá letos čtyřletý hnědák Lucky Valentine, který v srpnové steeplechase v Mostě prohnal skvělou klisnu Falcon Babe. Měl startovat i dnes v rámcovém programu v Pardubicích, ale zabránila mu v tom natažená šlacha.

„Tenhle rok je zameteno, bude běhat až příští rok. Nám to nevadí, my to s ním vydržíme, v posledním startu v Mostě naznačil, že to nemusí být tak marné,“ těší Váňu.

Dnes na závodišti bude ale zelenobílá parta mít svého hrdinu znovu přímo ve Velké pardubické. Na místě bude padesátka klubových členů. S hlavním přáním vidět Theophila zdravého v cíli.

„O vítězství nejde, to je vteřinka, může spadnout, jdou koně. Vítězství je třešinka na dortu,“ směje se Pavla Váňová, principálova manželka, která Theophila, svého miláčka, tradičně přivede do paddocku.

„Já jsem mu dal do boxu pyramidu, ono to dopadne dobře!“ hlásí Váňa.