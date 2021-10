Rváč Evžen proti „bláťákovi“. Velká pardubická jako souboj generací

Vítěze Velké pardubické No Time To Lose museli před dekorováním pořádně osprchovat • Jaroslav Legner / Sport

Jan Kratochvíl se raduje po svém vítězství ve Velké pardubické v sedle No Time To Lose • Jaroslav Legner / Sport

Sprcha pro vítězného koně Velké pardubické No Time To Lose • Jaroslav Legner / Sport

Vítězný kůň 127. ročníku Velké pardubické No Time To Lose • Jaroslav Legner / Sport

Jan Kratochvíl s No Time To Lose ve finiši Velké pardubické předehnal Urgent de Gregaine a dojel si pro triumf • Jaroslav Legner / Sport

Jan Kratochvíl v sedle No Time To Lose protíná cílovou pásku Velké pardubické • Jaroslav Legner / Sport

Taxisův příkop a velké problémy pro No Time To Lose (č. 16) s Jakubem Kocmanem • Michal Beránek (Sport)

No Time to Lose či Lombargini, to jsou dva z velkých favoritů Velké pardubické • Koláž iSport.cz

Dvanáctiletý No Time To Lose vítězí s Ondřejem Velkem v první kvalifikaci na 131.ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou • Marek Sekáč

Loňské místo duchů se dnes promění v tradiční mumraj největšího českého dostihového svátku. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se po koronavirové pauze vrací vděčnému publiku s upraveným Velkým Taxisovým příkopem a generačním soubojem dvou hlavních favoritů. Sázkaři si vybírají hlavně mezi už dvanáctiletým No Time To Lose, šampionem z roku 2017, a populárním mladým bojovníkem Evženem.

Do sluneční pohody pardubického závodiště najednou padl těžký stín. Tmavému hnědákovi Quartiovi se do poslední překážky Zlaté spony tříletých už nechtělo, vybočil a žokeje Ondřeje Velka vyklopil do dřevené bariéry. Na místo se sjely sanitky, ale nakonec naštěstí nebylo tak zle. Kůň i jezdec vyvázli zdrávi. A Velek po včerejším dramatu tak dál může snít, že dnes bude den, kdy vyhraje Velkou pardubickou.

Žokej, který strávil několik sezon ve Švýcarsku, si dnes v hlavním dostihu odpoledne sedne na hnědáka No Time To Lose, šampiona z roku 2017. Z toho roku pochází památné fotografie, na nichž vítězný kůň se svým tehdejším žokejem Janem Kratochvílem vypadali v hroudách bláta jako cyklisté po mokrých kostkách klasiky Paříž - Roubaix.

Dnes mají být ale podmínky jiné. Očekávaný déšť nepřišel. Mělo by svítit sluníčko. Včera byla v Pardubicích dráha na úrovni 3,4. To je spíš pevná půda, daleko od ideálních podmínek pro koně, kterému se pro své schopnosti běhat na měkkém podkladu přezdívá „bláťák“.

„Výsledky No Timea se mi letos líbí. Větší favorit by byl, kdyby dráha byla měkká, ale v zásadě je dobrá. Nemělo by to vadit nikomu,“ líčí handicaper Jaroslav Fabris. „Za ním je Evžen, mladý, talentovaný kůň. U něj je otazník, protože takovou distanci nešel, můžou mu chybět zkušenosti. Mně se líbí Player, loni druhý, výsledky má taky dobré, je to kůň v ideálním věku. Zkušenosti má.“

Evžen je mezi dostihovým publikem populární kůň, který v den Velké pardubické v různých dostizích už tři roky po sobě sázkařům vrátil důvěru vítěznými tikety.

V sedle bude mít Jaroslava Myšku, který patří k české žokejské elitě, ale na vítězství ve Velké pardubické stále čeká. Dvakrát byl třetí, třikrát čtvrtý, třikrát pátý. Talentovaného Lodgian Whistle mu sice majitel po sedmém místě z loňské Velké prodal a osvědčený Bridgeur (7. místo v letech 2018 a 2019) se nešťastně „rozpáral“ ve výběhu. I tak bude Myška s Evženem znovu patřit k favoritům. Jeho kůň v Pardubicích vyhrál osm dostihů z jedenácti včetně loňské Ceny Labe a červnové kvalifikace.

„Takového rváče jsem ještě neměl, Evžen je bojovník,“ říká Jaroslav Myška o sedmiletém hnědákovi stáje Englicovi a Kulhánkovi. „V cílové rovině je schopný ze sebe vymáčknout všechno, nerad prohrává. Ve finále je hodně poctivý a takových koní zas tolik není.“

No Time To Lose a Evžen reprezentují také dvě generace překážkových koní. Nejstarším v poli je třináctiletý obhájce Hegnus. Ve stejném věku vyhrál naposledy Železník před třiceti lety. Evžen se může stát jedním z nejmladších šampionů.

Mezi debutanty jsou i další koně z okruhu favoritů jako Mahe King a Lombargini. Ke střední generaci patří Player či Talent. A na startu je také předloňský šampion Theophilos, za nímž stojí dvoustovka členů Dostihového klubu iSport.cz. A má své příznivce i jinde.

„Mám favorita, je to Theophilos. Ten příběh, který je s ním spojený, že se musela dát dohromady celá skupina lidí, aby mohl kůň na dráhu vyrazit, to je hodně silné,“ uvedl Karel Waisser, generální ředitel Slavia pojišťovny.

Kromě českých žokejských es bude k vidění i Patrick W. Mullins, irský multišampion amatérských jezdců, a v rámcovém dostihu francouzská naděje Kilian Dubourg.

KURZY VELKÉ PARDUBICKÉ

Evžen: 4,85:1

No Time To Lose: 5:1

Lombargini: 7,5:1

Theophilos: 7,5:1

Player: 10:1

Hegnus: 10:1

Mahe King: 15:1

Casper: 22:1

Talent: 23:1

Kaiserwalzer: 27:1

Sztorm: 27:1

Mr Spex: 37:1

Stretton: 38:1

Vanesse: 60:1

Dulcar De Sivola: 125:1

Star: 135:1

Paris Eiffel: 180:1

Beau Rochelais: 300:1