Vítězný Složil: Theophilos nám spadl pod nohy, naštěstí jsme to ustáli

„Moc si toho vážím, obrovský zážitek vyhrát největší dostih v České republice,“ radoval se třiadvacetiletý Pavel Složil. „Na super nachystaném koni. Díky jemu. Já se ho jen snažil provést v pořádku. Jsou to velké emoce,“ zářil po doběhu.

Vašemu tátovi vítězství ve Velké pardubické unikalo, byla to pro vás motivace?

„Uniklo mu to o kousek. Ale tohle jsem já moc neřešil, každý má svoji kariéru, jede sám na sebe. Snažíme se každý o co největší cíl.“

V cílové rovině jste měli boj s Evženem, kdy jste začal věřit ve výhru?

„Já věřil, než vjel na trávu. Seděl jsem za Evženem. Říkal jsem si, že za ním musím sedět, nesmím zbytečně bláznit a vyjet moc brzo. Koně už mají šest kilometrů v nohou, je to pro ně už hodně náročné, tak jsem se jen snažil čekat do poslední překážky. A jenom zaútočit drtivým finišem. Evžen finiš taky umí, nechtěl to pustit, zaplaťpánbůh, že to vyšlo. Děkuji koni.“

Loni jste byli čtvrtí, věřil jste i díky tomu?

„Věřil jsem mu i díky tomuhle. Kdyby se mi tam loni nestala kolize, mohl jsem bojovat s Hegnusem o vítězství už minulý rok.“

Jaká bude oslava?

„Uuu, to nedokážu popsat, asi velká. (usmívá se) Je to první vítězství ve Velké, může být poslední. Je to třeba oslavit a užít.“

Vnímal jste v průběhu dostihu volné koně?

„Trošku jsem si jich všímal, snažil jsem se být uprostřed pole, aby mi volní koně ze strany neuškodili. To se mi povedlo. Jen mi pod nohy spadl Theophilos, naštěstí jsme to ustáli. Vyšlo to a jsem rád.“

Pádů bylo dost, ale všichni jsou v pořádku, je to tak?

„Jsou to rychlé dostihy, kůň škobrtne, jeli jsme na sobě namačkaní, nikdo jsme nechtěli pouštět pozice. Když v přední vlně koník škobrte a lehne, je pak horší vykličkovat. Mělo by to být všechno v pořádku, nějaké odřeniny, pohmožděniny, ale nic vážného by to nemělo být.“

Jak jste vnímal upravený Taxis?

„Ani jsem to moc nerespektoval, byl jsem se na to dvakrát ráno dívat. Určitě je to pro koně příjemnější, nebudou se stávat taková zranění, jaká se stávala. Je to krok dopředu. Důležité je, že se zanechala stejná vzdálenost, Taxis se neztratil.“