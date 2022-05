Vzpomínka na pád? Theophilos „klinknul“, ve finiši mu chyběl nos

„I Kuba Kocman říkal, že to nechytl, ale cílové foto je cílové foto,“ krčil rameny Josef Bartoš. „A tři centimetry nám dnes holt chyběly.“ První kvalifikaci dokončilo všech jedenáct koní. Třetí doběhl No Time To Lose s Ondřejem Velkem, čtvrtý Stretton s Jaroslavem Myškou a pátý Player s Marcelem Novákem.

Jaký jste měl, Josefe, z výkonu Theophilose pocit?

„Kvalda dobrá, byl ve formě, hodně jsem si věřil. Problém byl jenom trošku na Irské, kde se mi nepodařil výskok, tam jsme se trochu propadli. A ještě se Del Rey dostal pode mě na Angličáku, neměli jsme moc prostoru na doskok, tam byla taky lehčí ztráta. Jinak super dostih, dobře skákal, celou dobu se mi líbil. Nastoupil jsem trošku dřív a prohrál o nos. To mě mrzí, samozřejmě, ale nic jinak bych neudělal. Nastoupili jsme a jeli až do cíle.“

Ve finiši jste Theophila nechtěl moc mačkat?

„Chtěl. Normálně jsem šel naplno, nenechával jsem si žádné rezervy, šli jsme naplno. Je ještě hodně času do Velké. Je fakt ve formě, tak jsem toho chtěl využít. Prohráli jsme o nos, to naštve.“

První běhání v Lysé nad Labem pomohlo?

„Určitě, to už bylo vidět i v práci, zvedlo ho to. Byl v totální pohodě, absolutní formě. To bylo dobrý.“

Do Pardubic jste se Theophilem vrátili poprvé po nepříjemném pádu ve Velké pardubické. Vnímal jste, že si kůň překážku nějakým způsobem pamatuje?

„Na 10a klinknul, ale on ty skoky neskáče dva metry za jako dříve. Už ví, že se to dá odrbat, tak doskočí přímo za hranu. To už je taková ta vyčůranost dvanáctiletého koně. (usmívá se) Tak to prostě je.“

Vám se něco na překážce 10a hlavou mihlo?

„Ne, spíš dostih před tím. To jsem tam jel od pádu poprvé s Giorgionem, tak jsem si malinko vzpomněl. Nad tímhle ale nesmíte přemýšlet, musíte jet, jako na každý jiný skok. Jinak je to padesát procent pád, když v tom zůstanete hlavou.“

Početný fanklub spolumajitelů už se v boxu radoval z výhry, jak jste finiš vnímal vy?

„Já se taky radoval! I Kuba Kocman říkal, že to nechytl, ale cílové foto je cílové foto. A tři centimetry nám dnes holt chyběly.“

Schováte si je na podzim?

„Třeba (usměje se) Ano, to by vůbec nevadilo.“