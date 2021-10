Žokej Bartoš po operaci z nemocnice: Cítil jsem, že je zle. Teď nemůžu nic

Na ortopedickém oddělení v Plzni – Lochotíně je Josef Bartoš častěji, než by si přál. Teď tam poléhává po jednom z nejvážnějších zranění své kariéry. V nouzi na něj nezapomněli členové Dostihového klubu iSport.cz, v jehož barvách vedl ve Velké Theophila. „Jsem rád, že mě podporujou. Aspoň nějaká malá záplata. Radost bude, až odejdu z nemocnice,“ usmívá se Bartoš.

Jak vám je?

„No tak, tady dobře, protože tady jsem už poněkolikáté, mám dobrou péči. Jinak se cítím tak, že ležím na posteli a nemůžu nic dělat. Když musíte ležet v nemocnici, na to si nikdo nezvykne. Jde o to teď čtrnáct dní přežít a bude líp.“

Co vás čeká dál?

„Jde o to, abych se postavil na berle a mohl jít domů a mít vlastní péči. Ale pánev byla zlomená z obou stran, nemusí to být tak stabilní, tak se bojí mě brzo postavit na nohy.“

Jak vysoko v žebříčku vašich mnohých zranění řadíte tohle?

„Tohle bych přirovnal k té páteři (zlomenina krčního obratle z roku 2012 – pozn. red.), je to nejhorší. Nemůžete nic, na té kosti je závislé celé tělo.“

Co se v dostihu na Malém Taxisově příkopu stalo?

„Byl jsem tam trochu ve skrumáži, najíždělo se to šikmo, neměl jsem tam moc místa, tak jsem ho radši vyslal, ať skočí dál. Ale na doskoku nebylo moc místa, takže to stejně zkrátil. A tam je hrana příkopu, takže jsme hodili salto. Pak mi zůstala ve třemenu tak trochu nešikovně noha. To jsem nemohl ovlivnit, a jak se přes mě převalil Paris Eiffel, tak jsem cítil, že je zle.“

Jak vám bylo hned po pádu?

„To bylo špatný, já jsem nemohl vstát, nějak jsem se doplazil do sanitky, pak mě vezli na ošetřovnu, že bych měl naraženou kostrč. Tak jsem zkusil jít do vážnice, ale to moc nešlo. Za pomoci doktorů se mi po pár krocích motala hlava, bylo mi z toho zle, věděl jsem, že mě musí odvézt.“

Žokejové jsou vždycky zase brzy v sedle, jaký máte plán?

„Já jsem měl mít Pardubickou, pak pěkný Crystal Cup v Polsku a jet do Francie do Cagnes-sur-Mer na celý šestitýdenní mítink. Teď nějaký šestitýdenní mítink nepřipadá v úvahu. Až se dostanu do sedla, stejně potrvá dostat se do toho fyzicky. Jsem podle mě na tři měsíce mimo. Zranění mi dovolí něco dělat tak po měsíci.“

Svým koním býváte věrný, dáte Theophilovi ještě šanci?

„Jasně. Teď pro mě tady za to musí vyhrát kvalifikaci, aby mě přesvědčil, že jedeme dál.“