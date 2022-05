Theophilos a Velká? Půjde nahoru, říká Stromský. Sám už nebude sedat na vše

Jak se vám Theophilos v zahajovacím dostihu sezony jevil?

„Měl jsem z něj dobrý pocit. Skákal dobře, šel dobře. Paní Váňová říkala, že mu v tréninku chyběla ještě jedna práce, což pak byl asi důsledek toho, že nás Larizano ve finiši odrazil. Už na startu, kde bylo jen pět koní, jsem věděl, že to bude pomalé. Neprobíral jsem to ještě s trenéry, ale možná jsem to měl vzít na sebe já. Jenže Theophilos nikdy nechodil zepředu. Nevím, možná by to bylo lepší, ale to je těžko říct. Zrychlení v závěru měl dobré, ale nevydržel to. Jarda (Myška s Larizanem) si dobře podržel vnitřní stopu, nedokázali jsme odpovědět na jejich zrychlení. Já jsem se svezl dobře, podle mého to byla dobrá příprava pro kvalifikaci na Velkou (21. května). Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, vždycky je zklamání, když se to nepovede, ale výkon špatný nebyl.“

Co se stalo před Irskou lavicí, kde spadl Marcel Novák mladší a celé pole se tam zastavilo?

„Překvapil mě Larizano, že zastavil, protože je to starý a zkušený pardál, byť takhle zepředu taky nikdy moc nejezdíval. Mladý Marcel Novák tam vjel, nemohl koně udržet, spadl přímo přede mnou a Theophilos se zastavil, protože neměl kam skákat.“

Byl pak velký problém koně z kroku znovu rozjet a Irskou překonat?

„Je to těžké, koně ji z kroku moc jít nechtějí, ale zvládli jsme to. Theophila jsem pobídl bičíkem a vzal to. Skočil, ostatní šli za námi, takže dobrý. Mohli jsme tam zůstat všichni. Irská je specifická vždycky. I v Pardubicích.“

Theophilos senzačně vyhrál Velkou pardubickou v roce 2019. Pak v ní byl devátý a před rokem ji kvůli pádu nedokončil. Co vám první dostih ukázal ohledně výhledu na vrchol sezony?

„Je to spíš otázka na trenéry, jak jsou spokojení v práci. Ale Theo je kůň chystaný do Pardubické, ne na Prvomájovou. Půjde nahoru, nebál bych se. S výhledem pro Velkou pardubickou bych ho vůbec nezatracoval. Je to už starší kůň, rychlost se trochu ztrácí, ale vytrvalost roste. A Váňovci to vždycky umí na podzim vypilovat.“

Theophilos dřív býval před starty potížista, divočák. Už je v pohodě?

„Neměl jsem žádný problém. Před startem, ani v dostihu. Jezdil jsem ho na dlouhé otěži, nepůloval ani v tak pomalém dostihu, perfektně se vodil. Trošku se nám tam motali Adam Čmiel s Mobilizationem, pořád do někoho bourali, ale my problémy neměli. Úplně v pohodě.“

Vy to máte s výhledem do nové sezony jak?

„Začal jsem s tím, že uvidím, jak to půjde. Jezdím u Pavla Tůmy, v tréninku jsem všechno zvládal bez problémů. Jezdit budu, jen si budu asi trošku vybírat. Byť tedy nemám moc z čeho... (usmívá se) Ale už nebudu sedat na všechno. S takovými úrazy, co mám za sebou, už nemůžu brát úplně všechno, co je k mání. Jestli bude zájem a nebudu dělat ostudu, budu jezdit dál. Jasná jednička ve stáji je Honza Faltejsek, koní moc není. Ale rajťáků taky ne, tak uvidíme.“