Žokejů je málo, budoucnost může patřit dívkám. Proč se jim nevěří?

Šťastná trenérka Charme Look Martina Růžičková • Dominik Bakeš (Sport)

Trenérka Charme Look Martina Růžičková a žokej Jan Faltejsek • Dominik Bakeš (Sport)

Amazonky do sedel! Budoucnost, která se léta rýsovala, se mění v realitu. Český šampionát rovinových jezdců letos možná poprvé v historii vyhraje žena. Na překážkách zatím stále dominují muži, starých bardů ale stále ubývá a nástupci nejsou. „Stejně to tak dopadne. Když kluci nebudou, holt to budou jezdit holky,“ říká legendární Josef Váňa.