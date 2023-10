Důchodce Evžen mění zvyky Velké. Rváč k pohledání se dočká pocty

Krok za krokem si šel za zápisem do listiny vítězů Velké pardubické. Hnědák Evžen ze stáje Englicovi a Kubánkovi vyhrál s žokejem Jaroslavem Myškou Cenu České asociace steeplechase 2018, Cenu Vltavy 2019 a Cenu Labe 2020. Tedy všechny tři stupně, které vedou do Velké pardubické. I v ní sahali s Myškou při premiéře v roce 2021 po vítězství. V dramatickém finiši je až po velkém boji těsně předstihl Talent s Pavlem Složilem.

„Takového rváče jsem ve Velké ještě neměl, ohromný bojovník,“ říkal Myška. A těšil se, jak nabyté zkušenosti v budoucnosti prodá. Nikdo netušil, že Evžen tehdy běžel svůj vůbec poslední dostih.

Na travnaté ovály už se talentovaný krosař, který z dvanácti startů nad překážkami osmkrát vyhrál, nevrátil. V rozletu ho dvakrát zastavilo zranění šlachy. Nepomohla ani roční pauza a klid. Těsně před letošní první kvalifikací Jaroslav Myška oznámil, že Evžen dostihovou kariéru končí.

„Vrátilo se mu zranění šlachy, co ho trápilo už dřív,“ popisoval Myška. „Pravděpodobně jde o degeneraci šlach. Nejsou schopné akceptovat a snášet zátěž. Proto jsme se rozhodli, že Evženovi ukončíme kariéru a uděláme z něj důchodce. Je to smutné, ale nebudeme ho trápit, bude si u nás užívat důchodu a péče, občas se na něm někdo projede. Strejda do výběhu a hotovo.“

Evženovi nepomohla ani roční pauza, kterou měl po stříbru z Velké pardubické. „Po Velké byl v pořádku, normálně pracoval, jenže koncem března se ve výběhu zranil,“ popisoval Myška. „Nevíme pořádně jak, jestli někde špatně prošlápl? Bylo tam zranění šlachy. Nijak děsivé, ale standardně ho to vyřadilo na tři měsíce z tréninku. Časově by nám to nevyšlo, takže jsme se tehdy rozhodli, že celou sezonu vypustíme. Nemělo cenu spěchat, taková zranění vás doženou.“

Bohužel nevyšel ani návrat. Po posledním tréninku před první kvalifikací v květnu ho trenérka Štěpánka Myšková musela odhlásit. Definitivně. „S Evženem nemělo žádný smysl riskovat. Šlacha se mu zahojí, zatáhne, ve výběhu bude bez omezení. Ale na dostihy to není. Bohužel.“

Když organizátoři Velké poprvé přišli s nápadem, že by Evžen mohl zavádět koně na přehlídku, Jaroslav Myška neskrýval pochybnosti. „Velkou pardubickou nevyhrál, tak nevím, jestli by měl zavádět…,“ reagoval skromně. Po poradě s manželkou a majitelem Zbyňkem Englicem kývl.

„Máme z toho radost,“ neskrýval Englic. „Mrzí nás sice, že se Evžen nemůže zúčastnit přímo Velké pardubické, ale užívá si zasloužený důchod. Až znovu přijde na dráhu, určitě bude mít radost i on, protože si vzpomene na staré dobré časy.“