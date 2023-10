Obavy o Faltejskovo zdraví. Favorit Velké znovu spadl, bude na startu?

Jan Faltejsek s koněm Charme Look vyhrál v roce 2016 • Dominik Bakeš / Sport

Hnědák Sacamiro s Janem Faltejskem (Jezdecký oddíl Beňov) vyhrál v těžkých podmínkách i konkurenci třetí kvalifikaci na Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou • Dostihový spolek a.s.

Jan Faltejsek vyhrál Velkou pardubickou už pětkrát. Třikrát s klisnou Orphee des Blins (2012, 2013, 2014), jednou s Charme Lookem (2016) a Tziganem du Berlais (2018). Na pomyslných stupních vítězů byl i v roce 2015, kdy doběhli třetí s Universem of Gracie.

Komplikací jsou poslední dva pády v italském Meranu. Minulý víkend Faltejsek nedokončil dostih s hnědákem Jasmin Bede. Po pádu měl žokej vykloubené rameno, do sedla se ještě ten den vrátil a s Burschim vyhrál. Faltejsek odjezdil i dva nedělní dostihy s Tomorowlandem a Ivem, ale start v Gran Premiu s nakonec vítězným First of Allem musel odříct.

Do Merana se Faltejsek vrátil i o tomto víkendu, ale po pádu z Kings Rocka další starty nepřidal. V zákulisí se mluví o zlomené klíční kosti, to by byla pro žokeje velká rána. Stejně tak pro trenéry a majitele. Kromě Sacamira má totiž Jan Faltejsek v den Velké pardubické jezdit i všechny předchozí dostihy.

Za posledních devatenáct let chyběl zkušený žokej Jan Faltejsek ve Velké pardubické pouze čtyřikrát. O vrchol sezony na poslední chvíli přišel i před rokem. Zranil se v poslední kvalifikaci, musel na operaci obratle.

Stejně nabitý program má mít 8. října i Jan Odložil, který pro změnu spadl v sobotu v Brně. Po kolizi s volným koněm se neudržel v sedle Jacobellise, zůstal ležet za překážkou, Dostihová komise dostih zastavila a anulovala. Odložil by měl být naštěstí v pořádku, do sedla se v Brně vrátil. Ve Velké má vést jezdit Royal Gina.

Mimo hru je po pádu v Polsku amatérská jezdkyně Tereza Polesná, má zlomenou klíční kost. Na startovce Velké nebyla, nicméně o víkendu se v rámcovém programu představit měla.