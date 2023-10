Jedeš, nejedeš, jedeš! O koně Čmiel ve Velké přišel, ale nahradí Odložila

Hodně divoké období za sebou má dostihový jezdec Adam Čmiel. Rodák z Písečné u Jablunkova, kterému do titulu žokeje chybí už jen dvě vítězství, byl na původní startovní listině 133. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou s Lombarginim. Když ho nahradil anglický žokej James Best, vyvolalo to spoustu emocí. Čmiel nakonec Velkou pojede. Místo zraněného Jana Odložila povede desetiletého hřebce Royal Gina ze slovenské stáje Nýznerov SK.

Ve Velké pardubické zatím Adam Čmiel startoval dvakrát. V roce 2020 byl desátý s Bugsie Malonem, o rok později ve finiši zastavil unaveného Beau Rochelaise.

Jak se zrodilo angažmá na Royal Ginovi?

„Celkem překvapivě. Původně jsem byl na poslední chvíli domluvený s panem Popelkou, když jim vypadli rajťáci, že pojedu Lombarginiho. Stalo se, co se stalo, dostali lepší nabídku, tak se pan majitel rozhodl jinak. O koně do Velké jsem přišel. Tak jsem čekal, jestli se ještě něco nevyvrbí. Nepřál jsem nikomu nic špatného, ale Honza Odložil se minulý týden v Brně zranil natolik, že jezdit nemůže. Říkal sice původně, že by to mělo být dobré, že bude v pořádku. Ale ve čtvrtek mi volal trenér Štangel, že Honza není schopný jet a pan majitel Zatloukal říkal, ať osloví mě.“

Prozraďte, co to s vámi dělalo?

„Pro mě to byla dobrá zpráva, Velkou chce jet každý. Ale na úkor zranění jiného žokeje je to smutné. Takže mám na jednu stranu radost, ale Honzy je mi líto. Že se nemůže zúčastnit taky.“

Odložil měl mít přes víkend hodně nabitý program, nebude jezdit vůbec?

„Nebude, říkal mi, že v Pardubicích vůbec nebude.“

Pravda je, že zdravotních problémů mají elitní žokejové letos hodně. Starty už zrušili Josef Bartoš i Lukáš Matuský a Jan Faltejsek je také dost potlučený.

„Je to tak. Jestli se ještě někomu něco stane přes víkend, tak je otázka, kolik koní Velkou vlastně poběží, protože za Honzu Faltejska už de facto žádná náhrada není. Může se stát, že největší favorit Sacamiro nemusí ani běžet.“

Vás Petříkovi, kteří Sacamira připravují, nesondovali, když jste byl ještě volný?

„Víte co, my jsme v kontaktu, jezdím jim klisnu La Beauté. Ptal jsem se jich v týdnu, říkali, že by to Honzík měl zvládnout, že se na to cítí. Kdyby ale náhodou, ať jsem připravený. To už teď, bohužel, slíbit nemůžu.“

Royal Gina znáte?

„V dostihu jsem se na něm sice nesvezl, ale před třetí kvalifikací jsem byl s panem Štangelem v Pardubicích a přeskákal s Ginem skoro celý kurz, aby kůň věděl, do čeho jde. Jeho starty před tím byly všelijaké. V kvalifikaci ho měl jet Honza Odložil, ale nejel, tak oslovili Terezu Polesnou, protože já tehdy v Pardubicích nebyl. Terka ho zajela dobře, akorát neměla zkušenost s Velkým angličákem, nepohlídala si to a vypadla. Já mám koně ošahaného, vím, do čeho jdu. Myslím, že nám to fungovalo v tréninku. Může to dopadnout dobře.“

Royal Gino třídu má, hodně se ale řeší skokanská spolehlivost a jistota. Co vy na to?

„Víte co, jsou různé typy koní. Je sice zkušený matador, má deset, ale je to kůň, který potřebuje podporu jezdce na každém skoku. Aby si ho rajťák nachystal. Je třeba si na něj dávat pozor, hlídat ho, pomáhat mu a pak nemá problémy s ničím. Není to s ním taková jízda, že si jen sednete a on vás doveze do cíle. To určitě ne. Věřím, že to Velké společně zvládneme.“