Kudla do zad Čechům? Angličan do Velké vzbudil vášně, kouč popsal vývoj

Na sociálních sítích dostává dostihový trenér Stanislav Popelka pořádnou sodu. Za to, že českého jezdce Adama Čmiela, který měl ve 133. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou jezdit dvanáctiletého Lombarginiho (EŽ Praha a.s.), nahradí anglický žokej James Best. Britský matador vystřídá v Poplerově memoriálu i Jakuba Kocmana v sedle Lianela (Ramzová). „Kudla do zad pro české žokeje, kterých je i tak po čertech málo,“ zní většina reakcí na náhlou změnu. Těch slušnějších. Trenér Popelka pro iSport.cz vysvětluje pozadí nečekaného tahu.

„Všechno se zkomplikovalo po víkendovém Meranu,“ říká Stanislav Popelka, který bude mít 8. října na startu Velké pardubické hned tři koně – Lombarginiho, Zatara a Imphala. Na Imphala ze stáje Zámecký vrch byl domluvený Ludovic Solignac, na Zatara z Ramzové Jakub Kocman. Pro Lombarginiho se na poslední chvíli rýsoval Jan Kratochvíl.

„Do Velké byl původně hlášený Gap Pierji od pana Aichnera, ale v sobotu šel s Kratochvílem v Meranu dostih na šest kilometrů, byli druzí a z Velké ho pak jeho tým stáhnul,“ popisuje Popelka. „Proto jsem hned v pondělí dopoledne volal Honzovi Kratochvílovi, jestli byl jel Lombarginiho ve Velké. Říkal, že zrovna jede do nemocnice na kontrolu, protože si v Meranu pochroumal kotník. Že ho to bolí, má kotník oteklý a jede na rentgen.“

Po vyšetření se Kratochvíl trenérovi ozval, že kosti jsou v pořádku. „Dohodli jsme se, že pojede Lombarginiho,“ oddechl si Popelka. Během pondělí se sháněl i po Josefu Bartošovi, který měl v Poplerově memoriálu jezdit Lianela. „Nebral mi to, až v úterý se sám ozval. ‚Staňo, je to v pr..., ležím v nemocnici, během Velké jezdit určitě nemůžu,'“ slyšel Popelka.

Tím se daly věci znovu do pohybu. Bartoš je jezdeckou jedničkou špičkové italské stáje Aichner SRL, pro kterou koně připravuje Josef Váňa mladší. Ve Velké pardubické měl Bartoš vést klisnu Santa Klaru, po zranění ho automaticky nahradil Jan Kratochvíl - stájová dvojka u Aichnerů. „Do půl hodiny se Honza Kratochvíl ozval a potvrdil, že jede Santa Klaru,“ přitakal Popelka.

„Takže v úterý odpoledne jsem byl bez dvou top žokejů pro změnu já,“ líčí trenér z Hvozdu na Prostějovsku. „A startovka se uzavírala ve středu...“ Pro Lombarginiho se narychlo dohodl s Adamem Čmielem. „S tím, že ho napíšu, ale ještě se pokusíme ohlédnout v zahraničí. To jsem Adamovi na rovinu říkal, aby s tím počítal. Byl srozuměný, že ke změně ještě může dojít.“

Popelkův tým hledal žokeje ve Francii a v Anglii. Nejlépe se zkušenostmi z pardubického závodiště. Lasa se nakonec chytil James Best, který už Velkou pardubickou dvakrát absolvoval. V roce 2018 byl s Ribelinem jedenáctý, o rok později s valachem Rathlin Rose šestý. Ještě tři skoky před cílem se tehdy s Theophilem a Strettonem přetahovali o vítězství.

„Dostali jsme na něj dobrá doporučení od rajťáků z ciziny, má klidnou ruku a typologicky se na Lombarginiho, který je hodně specifický, hodí,“ věří Popelka. „A pojede i Lianela v Poplerovi, protože Kuba Kocman si chtěl před Velkou pardubickou trochu odpočinout, sám to přivítal. Mrzí mě, že nikdo pořádně nevěděl, jak to celé bylo, ale stejně na to hned byly hnusné reakce. Mrzí mě to a nechápu.“

Dvanáctiletý Lombargini přitom zdaleka nepatří do okruhu top favoritů. Ze čtyřiceti startů nad překážkami má čtyři výhry, naposledy triumfoval před dvěma lety ve třetí kvalifikaci. Velkou pardubickou šel zatím dvakrát. V roce 2021 ji s Martinem Liškou nedokončil, loni byl s Janem Odložilem šestý. Stejnou má i letošní bilanci - první kvalifikaci s Janem Faltejskem nedokončil, ve třetí byl s Danielem Vyhnálkem šestý.

Navíc to nemusí být poslední jezdecké šachy. Žokejů je málo, kromě Josefa Bartoše vypadl i Lukáš Matuský. A z Merana odjížděli pochroumaní i Jan Kratochvíl (kotník) a Jan Faltejsek (rameno).

Právě Jan Faltejsek, pětinásobný vítěz Velké, přitom bude mít ještě před vrcholem překážkové sezony pořádně nabito. Měl by jet všech šest dostihů před Velkou. Stejně vytížený bude i Jan Odložil a původně i Jakub Kocman. Bez Poplera nakonec bude mít Kocman pět startů. Čtyři mají naplánované Pavel Složil ladší, Jaroslav Myška a Ondřej Velek.

Z „čisté vody“ by naopak měli až do Velké pardubické naskočit Patrick Mullins (Mr Spex), Marek Stromský (Star) a Sean Francis O’Keeffe (Jet Fighter). I to se však může rychle změnit, protože v této fázi sezony už je málokterý z žokejů bez šrámu či bolístky.