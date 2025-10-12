Velká pardubická ONLINE: Poslední přípravy před startem, běží 15 koní
Nezvykle dvojice žokejů, Jaroslav Myška a Jan Faltejsek, obhajuje vítězství na letošní Velké pardubické. Jde o důsledek loňského ročníku, kdy byli v cíli současně Sexy Lord a Godfrey, cílová fotografie kvůli chybě obsluhy cílové kamery nevznikla. Myška letos znovu sedí v sedle Sexy Lorda. Godfrey na startu kvůli zranění chybí, Faltejsek jede valacha High in the Sky. Největším favoritem je Chelmsford, svěřenec legendy závodu Josefa Váni staršího. A hodně se čeká i od irského valacha Stumptowna. Kdo ovládne 135. ročník nejslavnějšího překážkového dostihu v Česku? ONLINE přenos sledujte na iSportu, startuje se v 15.30.
Myška, jenž loni vyhrál Velkou pardubickou poprvé, znovu usedne do sedla Sexy Lorda, který v této sezoně potvrdil svou třídu vítězstvím v první kvalifikaci a druhým místem v srpnovém kvalifikačním dostihu. Naopak sedminásobný vítěz Velké Faltejsek málem letos na startu chyběl. Godfrey kvůli zranění triumf v Pardubicích obhajovat nebude a krátce před losováním startovních čísel se ve výběhu zranil také Sacamiro, kterého Faltejsek plánoval jako náhradu.
Nakonec Faltejsek pojede Velkou pardubickou v sedle osmiletého valacha High in the Sky. To je polobratr loňského šampiona Godfreyho, ale často chybuje. Letos nedokončil dvě kvalifikace.
Největším favoritem je Chelmsford, svěřenec legendy Velké pardubické Josefa Váni staršího. Ten už třetí rok po sobě ovládl jednu z kvalifikací na slavný dostih, ale na startu Velké pardubické bude poprvé. V předchozích letech ho o účast připravily zdravotní problémy. V jeho sedle bude Jan Kratochvíl, který Velkou pardubickou vyhrál před osmi lety s No Time To Lose.
Vedle elitních domácích překážkových koní bude čelit také velké zahraniční konkurenci, kterou představuje osmiletý irský valach Stumptown. Ten od přechodu ke cross country zvítězil ve všech dostizích tohoto typu s výjimkou toho prvního, kdy ho srazil volně pobíhající kůň. Letos se svým stálým jezdcem Keithem Donoghuem vyhrál kros v Cheltenhamu. Žokej Donoghue má zkušenosti z Pardubic z minulé sezony, kdy s koněm Coco Beach absolvoval prakticky celý kurz Velké. Zahraničního vítěze měla Velká pardubická naposledy před třiceti lety, kdy triumfoval It's a Snip.
Jedinou klisnou ve startovním poli bude Ztracenka. Ta byla letos v první kvalifikaci druhá za Sexy Lordem. Poslední kvalifikaci nedokončila, když na Irské lavici ztratila jezdce.
Nedělní doběh 135. ročníku Velké pardubické mají sledovat dvě cílové kamery. Hlavní dostih na 6900 metrů o celkovou dotaci pět milionů korun startuje v 15:30. Je vrcholem nedělního dostihového dne, jehož slavnostní zahájení je naplánované na 10:30.