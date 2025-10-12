Detaily Hyského dohody: platná smlouva se Slavií, ale přesun do Plzně (asi) klapne
Angažmá trenéra Martina Hyského v Plzni se sice „nedopéká“ snadno, nicméně na začátku týdne pravděpodobně dospěje ke zdárnému konci. V celém příběhu, kdy o úspěšného trenéra fotbalistů Karviné velmi stojí český vicemistr, hraje výraznou roli také Slavia. Deník Sport a web iSport zjistily exkluzivní detaily provázanosti kouče na vršovický celek, což komplikuje vznikající dohodu. V zamčené části textu najdete, v jakém vztahu má být kouč a aktuální účastník Ligy mistrů.
Slavia ve svém nedávném prohlášení vyloučila, že by měla přímý vliv na vznikající dohodu s Plzní. „Martin Hyský je smluvně vázaným trenérem MFK Karviná. Mezi ním a SK Slavia Praha neexistuje žádný smluvní vztah, na jehož základě by SK Slavia Praha mohla jakkoli ovlivňovat jeho fungování v této funkci,“ reagoval klub prostřednictvím serveru infotbal.
Jenže druh provázanosti Hyského na sešívaný klub, kde působil v roli hráče a později začínajícího kouče, podle všeho přece jen existuje.