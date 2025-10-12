Předplatné

Detaily Hyského dohody: platná smlouva se Slavií, ale přesun do Plzně (asi) klapne

V angažování trenéra Martina Hyského do Plzně hraje výraznou roli i Slavia
V angažování trenéra Martina Hyského do Plzně hraje výraznou roli i SlaviaZdroj: ČTK / Taneček David
Trenér Karviné Martin Hyský zůstává dál v hledáčku Plzně
Trenér Karviné Martin Hyský
Trenér Karviné Martin Hyský v utkání proti Pardubicím
Trenér Karviné Martin Hyský uznal, že penalta pro jeho tým byla přísná
Trenér Karviné Martin Hyský je údajně stále smluvně spojený se Slavií
O trenéra Karviné Martina Hyského má velký zájem Plzeň po odvolání Miroslava Koubka
Trenér Karviné Martin Hyský
10
Fotogalerie
Jonáš Bartoš, Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (17)

Angažmá trenéra Martina Hyského v Plzni se sice „nedopéká“ snadno, nicméně na začátku týdne pravděpodobně dospěje ke zdárnému konci. V celém příběhu, kdy o úspěšného trenéra fotbalistů Karviné velmi stojí český vicemistr, hraje výraznou roli také Slavia. Deník Sport a web iSport zjistily exkluzivní detaily provázanosti kouče na vršovický celek, což komplikuje vznikající dohodu. V zamčené části textu najdete, v jakém vztahu má být kouč a aktuální účastník Ligy mistrů.

Slavia ve svém nedávném prohlášení vyloučila, že by měla přímý vliv na vznikající dohodu s Plzní. „Martin Hyský je smluvně vázaným trenérem MFK Karviná. Mezi ním a SK Slavia Praha neexistuje žádný smluvní vztah, na jehož základě by SK Slavia Praha mohla jakkoli ovlivňovat jeho fungování v této funkci,“ reagoval klub prostřednictvím serveru infotbal.

Jenže druh provázanosti Hyského na sešívaný klub, kde působil v roli hráče a později začínajícího kouče, podle všeho přece jen existuje.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (17)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů