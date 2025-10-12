Irové o Velké: Češi by vás rozkrájeli! Na závodišti by se dal hrát golf
Třicet let čeká Velká pardubická na vítězství zahraničního koně a dva irští trenéři sní o tom, že to konečně změní. Velká očekávání má především Gavin Cromwell s favoritem Stumptownem. Oba mají ale respekt k české konkurenci i závodišti. „Je desetkrát lepší než v Cheltenhamu, místo koní by se tady mohl hrát golf,“ řekl Peter Maher, který má v dostihu Cavalry Mastera.
Zkoušeli to významní trenéři i slavní jezdci v čele s Ruby Walshem, Richardem Dunwoodym či amatérským šampionem Patrickem Mullinsem. Lákavý triumf na Velké pardubické ale zatím všem uniknul. Posledním zahraničním šampionem zůstává Charlie Mann, který v roce 1995 připravil ryzáka It´s A Snipa a v dostihu ho i dovedl do cíle.
„Zdejší skoky jsou unikátním testem. Potřebujete trochu štěstí, jste závislí na koních okolo. Doufám, že pro koně půjde všechno dobře,“ líčil před Velkou trenér Gavin Cromwell v rozhovoru pro sázkovou kancelář William Hill.
Do dostihu posílá osmiletého Stumptowna, který na ostrovech už vyhrál v Cheltenhamu i Punchestownu a na jaře zvládl téměř celý kurz Velké národní v Aintree.
„Poté, co jsme po Velké národní ukončili minulou sezonu, byl tenhle dostih vždycky v plánu,“ uvedl Cromwell ke startu v Pardubicích. „Dali jsme mu dost času na přípravu a zatím šlo všechno dobře. Víme, že v krosových dostizích je velmi dobrý, ačkoli tohle je trošku jiné, než na co je zvyklý. Snad se s tím dobře popasuje.“
Stáj si dala pozor, aby cesta její překážkové hvězdy Evropou proběhla bez potíží. Stumptown vyrazil ze stájí v Danestownu už v pondělí, na odpočinek se zastavil v Kolíně nad Rýnem a do Pardubic dorazil ve středu v dobrém stavu.
„Cesta by pro něj neměla být problém,“ věří Cromwell.
Šance koně zvyšuje zkušený žokej Keih Michael Donoghue v jeho sedle, který vloni na Coko Beach zvládl téměř celý kurz, než spadl na Havlově skoku.
„Kurz je unikátní, v takovýchto dostizích potřebujete trochu štěstí. Jeden velký skok, Taxisův příkop, je větší než jakýkoli skok ve Velké národní. Ale jinak, s výjimkou míst, kde se běží po oranici, je to podobný kros jako v Cheltenhamu nebo Punchestownu,“ citoval Donoghueho Racing Post. „Takovéhle krosové dostihy mám rád, opravdu mě baví. Pokud bychom vyhráli, bylo by to báječné a osobně bych to považoval za fantastický úspěch.“
Další irský trenér Peter Maher to ve Velké bez velkého úspěchu vyzkoušel už před dvěma lety s dvojicí Alpha Male a Jet Fighter. Tentokrát má ve hře jedenáctiletého bělouše Cavalry Mastera. O Velké pardubické mluví s velkou úctou, zvlášť po nedávných bezpečnostních změnách na dráze Velké národní.
„Poté, co zkazili Velkou národní, je Velká pardubická posledním velkým dostihem, běhá se už 135 let,“ řekl Maher pro Racing Post s odkazem na počet ročníků slavné steeplechase. „Nejsou tam špatní koně. Rozkrájeli by vás na dva kusy, aby vyhráli. Jejich koně jsou neuvěřitelně fit a dobře trénovaní. Je to nejúžasnější závodiště, jaké jsem v životě viděl.“
Maher upozorňuje taky na francouzského koně Gentleman de Reve, kterého připravuje věhlasný trenér Emmanuel Clayeux pro americké majitele.
„Líbí se mi, je v dobré formě a míle navíc by mu měla prospět,“ uvedl Maher. „S Cavalry Masterem bych byl spokojený s umístěním na tabuli. Každopádně to bude skvělý dostih.“