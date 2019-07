Vítězové Velké pardubické - historie od Fantoma po Váňu | iSport.cz

PŘEHLED VŠECH VÍTĚZŮ | Historie Velké pardubické sahá až do roku 1874. Na start se postavilo 14 koní, pouhá polovina se však dostala až do cíle. První triumf si připsal hnědák FANTÔME s anglickým žokejem George Sayersem. Od té doby uběhlo téměř 150 let a do listiny vítězů se zapsalo 92 koní a 79 jezdců.