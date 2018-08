Tráva, plácnuté pádlo, křeč. Uprchlíkům ze čtyřkajaku se na MS nedařilo

„Moc dobré to nebylo, ambice jsme měli určitě větší,“ pokývnul hlavou zadák Havel. „Upřímně ani moc nevíme, kde se stala chyba,“ dodal, když deblkajak dojel v semifinále pátý (postupují první tři).

„Já bych si trochu nasypal popel,“ věděl Špicar. „Bohužel mě tak 400 metrů před cílem chytla křeč do pravé ruky. Musel jsem ruku furt posouvat, to nám určitě nepomohlo,“ vysvětlil.

„Já jsem se cítil dobře, začali jsme se posouvat k postupové pozici, věřil jsem, že to dotáhneme a dofinišujeme, bohužel ale pak nebylo tolik síly, co by mělo být,“ litoval Havel.

Špicarova křeč nebyla prvním problémem posádky. Na startu čtvrteční rozjíždky si Špicar plácnul pádlem o hladinu. „Zabrali jsme každý jinak a sto metrů se rovnali,“ vyložil.

„No a na kontrolním vážení jsme měli trávu na kormidle. Je to tady velký problém, na startu si všichni nechávají trávu sundávat. I my jsme to udělali, ale nepomohlo to. Blbý je, že člověk nevím, jestli jsme s tím jeli celý závod, nebo to chytli někde v půlce. Zkrátka optimálně se nám tady prostě nejezdí, a podle toho vypadají výsledky,“ konstatoval zkušenější z dvojice Havel.

Nebylo tedy rozhodnutí soustředit se jen na deblkajak a vypustit start na „čtyráku“ unáhleným? „Sice se nám tady nejezdí nejlíp, ale řekl bych, že ne,“ prohlásil Špicar.