Obhajoba „ztracené“ trofeje na MS startuje. Tunka se chce vzchopit

Jak to děláte, že máte tak dobré kajakáře? A čím to, že dokáží být kamarády? Tyto otázky v poslední době lidé z českého týmu vodních slalomářů slýchají velmi často. Český mužský kajak opravdu poslední léta dominuje. Vezměme si jen několik posledních úspěchů. Letos Jiří Prskavec celkovým vítězem Světového poháru. Ondřej Tunka je ještě pár dní úřadujícím mistrem světa, Vít Přindiš pak vicemistrem. A na trůnu v SP vystřídal Prskavec právě svého reprezentačního parťáka Přindiše.

„Myslím si, že velký přínos a odlišnost od jiných zemí u našich kajakářů je v tom, že i když spolu soupeří, pořád se spolu dokáží bavit, jsou parta, což je výjimečné,“ viděl jako jeden z faktorů úspěchu bývalý kanoista Stanislav Ježek.

Po domácím mistrovství Evropy, kde skončil Přindiš druhý a Prskavec třetí, je tady další vrchol sezony. Příjemný pocit při přebírání medailí si na slalomové trati v oblasti Deodoro v Riu de Janeiro zažil Prskavec před dvěma lety při olympijských hrách. A teď by si na stejné dráze rád připomněl, jaké to je slyšet: Jiří Prskavec, mistr světa. To už zažil v roce 2015 a letos je díky triumfu v SP znovu považován za velkého favorita.

„Já už mám díky svěťáku splněno. Ale je jasné, že právě díky tomu ode mě teď i soupeři víc očekávají, když jsem z pěti nebo šesti závodů měl pětkrát medaili. Čekají, že bych ve finále mohl útočit,“ uvědomil si majitel světového zlata a stříbra.

To obhájce zlata Tunka prožil letos zcela odlišnou sezonu. Na ME se neprobojoval do finále, v SP se mu taky příliš nedařilo. „Na obhajobu teď nemyslím, myslím na samotný závod. Nemám úplně snovou sezonu, spíš je to pro mě taková katastrofa. Ale věřím, že se ještě dokážu vzchopit a předvést tam nějaký lepší výkon, než jsem předváděl doposud,“ přiznal kajakář. Doufá hlavně v to, že se mu tentokrát podaří vyvarovat chyb, kterých se dopouštěl během sezony.

S titulem mistra světa je spojeno i roční vlastnictví trofeje, která má zajímavý příběh. Podle Tunky si vedení mezinárodní federace myslelo, že je ztracená, zatímco ona si žila vlastním životem a putovala od kajakáře ke kajakáři.

„Docela rád bych si ji nechal, ale asi ji budu muset předat. Do Brazílie ji ale neberu, protože je strašně těžká a úplně nevím, jestli by přežila ten let. A taky nevím, jestli ten, kdo ji vyhraje, by na ni měl místo, protože váží určitě přes deset kilo. Ono se to potom předává, když se potkáme třeba za měsíc na nějakém soustředění,“ hlásil ještě před odletem Tunka.

Program MS

ČTVRTEK

14.00 kvalifikace C1 ženy, K1 muži - 1. kolo

17.45 kvalifikace C1 ženy, K1 muži - 2. kolo

PÁTEK

14.00 C2 mix semifinále

15.00 C2 mix finále

19.48 semifinále C1 muži, K1 ženy

SOBOTA

14.03 finále C1 muži, K1 ženy

19.03 semifinále C1 ženy, K1 muži

NEDĚLE

15.03 finále C1 ženy, K1 muži

18.30 kajak kros