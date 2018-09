Rio? Těším se jen na trať, kvůli městu bych sem nejel, říká před MS Prskavec

Sám říká, že letos už má splněno. Jiří Prskavec o uplynulém víkendu dotáhl do konce misi s názvem Triumf ve Světovém poháru a po Vítu Přindišovi se stal teprve druhým českým kajakářem, kterému se to podařilo. Nebyl by to ale správný sportovec, kdyby i přes to nepomýšlel i na titul mistra světa, který vybojoval v roce 2015. „I ostatní teď ode mě, po tom, co jsem předváděl v SP, budou očekávat, že budu útočit ve finále,“ je si vědom trojnásobný mistr Evropy.

Na loňském MS v Pau jste se nepostoupil do finále. Zůstaly ve vás nepříjemné pocity z tohoto šampionátu?

„Mistrovsvtí světa v Pau si spojuju spíš s tím pěkným úspěchem kluků (1. místo Ondřej Tunka, 2. místo Vít Přindiš – pozn. red.). A to, že já jsem tam pokazil? No tak jsem pokazil, ale není to tak, že by mě to nějak provázelo. Mě spíš mrzely teď furt ty šťouchy ve finále, které jsem měl asi dva roky v kuse. Teď ve Španělsku (finále SP v Seu) jsem poprvé od olympiády sjel závod celý čistě. Za to jsem hodně rád a jsem na to hrdý, že kvalifikace, semifinále i finále se mi povedlo sjet čistě.“

Řekl jste, že letos už máte v podstatě splněno díky vítězství v SP. Co je pro vás lepší? Jet do závodu pod tlakem, nebo takto uvolněně?

„Já možná teď říkám, že nejsem nervózní, v tuhle chvíli, ale určitě tam tlak bude. Kor tady po tom vítězství. Já si můžu říkat, že tlak není, ale nakonec moc dobře uvidím, že je docela velký. Oni i soupeři víc očekávají, když jsem z pěti nebo šesti závodů měl pětkrát medaili. Čekají, že bych ve finále mohl útočit. Ale já si spíš říkám, že sezona už nebude špatná. Nervózní samozřejmě budu, ale možná mi to o to víc pomůže, abych se zkoncentroval a předvedl jízdy, na které si myslím, že v tuhle chvíli mám.“

Bude pro vás olympijský úspěch na trati v Riu výhodou?

„Tak to vůbec nevím. Spíš olympijský trénink bude určitě výhodou, protože tam máme odtrénováno hodiny a hodiny času, ostatní tu možnost neměli. Myslím, že to bude výhoda. Na druhou stranu jsem tam dva roky nebyl. Hodně týmů tam bylo na soustředění na jaře, já jsem to vynechal, protože jsem se soustředil na nominační závody. Uvidíme, věřím, že nějaká výhoda to bude a že díky tomu si po třech dnech tréninku řeknu: Tady to znám, už nemusím trénovat. Tady už jsem párkrát byl.“

Vrací se vám vzpomínky na Rio?

„V tuhle chvíli ne. Ale myslím, že jak tam přijedu a všechno to tam uvidím, tak se mi vybaví ten nádherný zážitek. Na to se docela hodně těším. Doteď jsem nad tím moc nepřemýšlel, ale myslím, že ve chvíli, kdy sednu na vodu v Riu, tak tam uvidím, kde byly tribuny, jak tam stály ty branky, kde jsem dal toho šťoucha…“

Už při kempech před OH jste měli spoustu zvláštních zážitků. Těšíte se teď na další?

„V tuhle chvíli nejsem schopen říct. Teď totiž máme hotel někde jinde, mělo by to být na dálnici, která byla od olympijské vesnice, což není moc frekventovaná silnice a mělo by se sjíždět přímo u sportoviště. A i hotel by měl být v lepší části, takže to možná nebude tak „dobrý“ jako dřív. Když jsme tam byli na těch soustředěních, tak mi to tam ze začátku přišlo příšerný a člověk se bál. Ale časem si na to zvyknete a přizpůsobíte se. Ale není to tam hezký, všude je tam špína, takže to není destinace, kam bych se chtěl vracet kvůli tomu městu. Trať je to jediné, na co se tam moc těším.“

Vítězství v SP bylo jedno z mála, co vám ve sbírce chybělo. Jste tedy spokojený, že už ho máte?

„Jsem hlavně rád, že se mi to povedlo z toho důvodu, že jsem vždycky měl v SP problémy. Nikdy jsem se teda nezúčastnil všech závodů, teď to bylo poprvé, kdy jsem odjel celou sérii. Ale bylo to taky poprvé, kdy jsem se pokaždé umístil ve finále a držel jsem si po celou sérii svěťáků stejnou formu. Furt jsem se umisťoval na předních pozicích jak v kvalifikacích, semifinále a finále, a za to jsem strašně rád. To se mi nikdy nepovedlo po celou sezonu držet vysokou formu. Většinou to bylo tak, že jsem byl dobře připravený na Evropu, pak jsem z toho ještě první druhý svěťák odjel, ve třetím už jsem byl špatný, protože už jsem nemohl. Pak jsem zase natrénoval, většinou vynechal čtvrtý a jel až na pátý svěťák, a tam jsem byl zase supr připravený, takže tam se mi dařilo. Ale letos jsem opravdu cítil od prvního až do pátého, že jsem vždycky patřil k favoritům, čehož si cením strašně moc. A taky podle toho dopadl ten výsledek. Pro mě je víc to, že jsem to dokázal udržet po celou sezonu a nebyl tam jediný zádrhel.“

Co bylo teď hlavním motivem, že jste odjel všechny závody SP?

„Ono je to trochu jinak. Od prvního roku, kdy jsem si to vyjel, až do olympijského roku jsem měl vždycky ještě juniorské závody, kde to bylo logické, že jsem vynechával, protože pro mě bylo MS do 23 let víc než SP a v tu chvíli to nešlo odjet všechno, protože to by sezona nemohla být kvalitně odtrénovaná a trpělo by tím buď MS do 23 nebo dospělý svět. Tak logicky šel pryč svěťák. Ale loni už jsem to odjet chtěl, a vlastně mě to i mrzí, jsem vynechal Ivreu, protože jsem nakonec asi o bod nebyl na stupních v SP. To mě stálo to první celkové umístění. Ale vloni jsme jeli trénovat do Pau. Myslím, že v loňském roce to bylo trochu špatné rozhodnutí a z toho důvodu jsem to letos chtěl odjet všechno a jsem rád, že to klaplo. Ale v jediné sezoně té 2017 to považuju za chybu, že jsem to vynechal, jinak dřív to mělo logické opodstatnění těmi mládežnickými závody.“