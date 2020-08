Dostál světový rekord nezlomil. Vítr dobrej, ale v opačném směru, smál se | iSport.cz

Co k rekordu scházelo?

„Bylo to skoro ideální. Respektive, vítr byl dobrej. Foukal vítr, který opravdu žene, ale v úplně opačném směru. (smích) Podmínky na dobré časy byly opravdu špatné. Trochu mě to mrzí. Samozřejmě jsem rád, že jsem klukům ujel a ujel jsem jim o tolik. Zklamání tam trošku je. Přecejenom, když jedu ve vrcholné formě pětistovku, tak je bohužel protivítr… Kdyby to bylo po větru, tak to opravdu odpovídá světovému rekordu.“

Aspoň jste měl odvahu takový cíl vyhlásit, ne?

„Já už jsem vyhrál Evropu, svěťák, svět. Rozhodně mám teď největší formu, tak proč bych to nemohl jet? Sice svůj osobní rekord mám asi 1,3 vteřiny za světovým. Na druhou stranu to taky bylo v protivětru. Dneska se někdo nahoře rozhodl, že ne, ještě musím počkat.“

Na singlu jste vyhrál dvoustovku, pětistovku i kilometr, jste spokojený?

„Výsledky slušné, časy, na povětrnostní podmínky, taky dobrý. Škoda, že tam nepadly žádné osobní rekordy, i když jsem troufale říkal, že by mohl padnout i ten světový. Bohužel mi vítr v posledních letech nepomáhá.“

Jak vám sedí nová singlová loď, kterou jste poprvé vyzkoušel na závodech?

„Velká spokojenost, je to střela, jezdí dobré časy. Na loděnici mám ještě jednu, úplně tu samou. Tu si schovávám do Tokia.“

Jak hodnotíte páteční překvapivou porážku na deblu na olympijském kilometru, kde vás s Radkem Šloufem porazili Daniel Havel a Jakub Špicar?

„Přišli jsme na to, že na deblkajaku jsme letos přípravu trošku podcenili, což by se příští rok nemělo opakovat. Samozřejmě, prohra mrzí, ale rozhodně nelámeme pádla. Kluci jeli velmi dobře. Porazili nás, ale na druhou stranu, nebyla to žádná brutální porážka, bylo to v cíli dvacet centimetrů, možná ani ne.“

O víkendu jste byl na startu hned pěti závodů, jak se dáte dohromady?

„Já mám trošku problém s tím, když po vrcholných závodech sezony dostane tělo odpočinek. Většinou se z toho zdravotně zhroutím. Asi se budu muset narvat něčím na imunutu, tak si dám wobenzym, abych tohle období přečkal.“