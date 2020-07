Kanoistům na MČR kralují Fuksové. Dostál cíl nesplní, těsně prohrál | iSport.cz

Čeští olympionici představují kolekci, ve které vyrazí v roce 2021 do Tokia • Pavel Mazáč / Sport

V loděnici VK Slavia Praha představili čeští olympionici novou kolekci, ve které vyrazí do Tokia • Pavel Mazáč / Sport

Jiří Prskavec se oblékl do olympijské kolekce, se kterou Češi vyrazí na olympiádu v Tokiu 2021 • Pavel Mazáč / Sport

Dramatický závod deblkajaků rozhodlo pouhých 54 tisícin sekundy, o které byla dříve v cíli loď s Havlem a Špicarem. Vítěz kilometru na K1 Dostál má v Račicích před sebou ještě tři starty, ale původní plán na pět mistrovských titulů mu nejvyjde

To Fuksa může dál útočit na plný počet sedmi zlatých medailí. Ve čtvrtek vyhrál individuální kilometr, dnes na této trati sourozenecká deblkanoe předčila stříbrné Tomáše Jandu s Jakubem Březinou bezmála o čtyři sekundy. Do neděle Fuksu čekají ještě závody v C1 na 500 a 200 metrů, další dvě tratě s bratrem na deblu a společně usednou i do čtyřkanoe.