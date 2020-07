Kajakář Dostál si troufá! Chce světový rekord a zavřít pusu trenérovi | iSport.cz

Dopoledne po zlatu na pětistovce si Josef Dostál vybojoval postup do finále na dvojnásobné trati • Mgr. Ivana Roháčková

V těchto dnech měl být v životní formě. A kajakáři Josefu Dostálovi se to možná opravdu podařilo. Olympiáda v Tokiu sice cukla o celý rok, šampion si ale své výzvy našel. Na mistrovství republiky v Račicích chce o víkendu překonat světový rekord na pětistovce. A s parťákem Radkem Šloufem na deblu mají v plánu pokořit čas svého kouče Karla Leštiny.

Mohl být letošním českým olympijským hrdinou číslo 1. Josef Dostál chtěl na Hrách v Tokiu útočit hned na dvě zlaté medaile, na kilometru v singlu i v deblu. A byl by připraven, to je jasné.

„Každý rok říkám, že se zlepšuju a musím přiznat, že teď mám nejlepší formu, co jsem kdy měl,“ usmívá se Dostál. „V posledních pár dnech mi to na vodě opravdu lítá. Někteří kluci říkají, že se mnou jezdit na tréninku je někdy fakt k posr.... Že jim někdy moc ujedu, no…“

Dostál už je dvojnásobným mistrem světa, ale o svou olympijskou zlatou před čtyřmi lety v Riu nešťastně přišel, když se vítězný Španěl Marcus Walz vyvezl na jeho vlně.

„V Riu jsem neměl ideální věk pro kajakáře. Táta, který má doktorát na FTVS, mi vždycky říkal: Pepo, ideální věk kajakáře, kdy se skloubí rychlost s vytrvalostí, je 28 roků,“ líčí Dostál. „A já jsem si spočítal, že v roce 2020 mi bude dvacet sedm. Trošku jsem litoval, že mi nebude těch dvacet osm. S tímhle se to zdá jako příhodná věc…“

Na další šanci teď musí čekat rok, vymyslel si ale cíle, které by jeho ambice aspoň trochu utěšily. Jeho novým vrcholem roku je mistrovství republiky v Račicích, kde ho od čtvrtka do neděle čeká nabitý program pěti disciplín.

„Bude se soustředit na singlkajak a deblkajak a pak tratě pro zábavu. Pokud budou na pětistovku dobré povětrnostní podmínky, chci útočit na světový rekord,“ ohlásil Dostál.

Před třemi lety se na pětistovce stal časem 1:35,156 minuty světovým rekordmanem mladý talent Jakub Zavřel, když v Plovdivu při Dostálově neúčasti senzačně vyhrál mistrovství Evropy. Vloni na MS v Szegedu už Němec Tom Liebscher nejlepší čas posunul na 1:35,04 minuty.

„Závodiště v Račicích není úplně ideální pro vytváření rekordů. Ale teď je teplá voda, loď po ní dobře klouže. Když bude dobrý vítr do zad, čas by se dal stlačit pod minutu třicet čtyři. Velkou roli bude hrát počasí, když bude příznivé, nebojím se toho,“ plánuje Dostál.

Rekordní výkon by byl bonus k hlavnímu programu, jímž pro něj budou dvě olympijské kilometrové tratě. Na singlu i deblu s parťákem Radkem Šloufem chce Dostál vyhrát. A navíc s převahou, která odpovídá ambicím borce, který cílí na dvě olympijské zlaté.

„Kilák bych rád vyhrál o dvoje bójky, pětistovky taky, to je dvacet metrů. Dvoustovku aspoň o půl vteřiny. Jsou to dost ambiciozní cíle, ale pokud bude foukat proti, tak bych to zdvojnásobil,“ směje se Dostál.

A je tu ještě jedna motivace. Dostálův trenér Karel Leština se na deblu stále pyšní lepším časem.

„Trenér nikdy nezajel dobrý výsledek na deblkajaku na mistrovství Evropy a mistrovství světa, ale furt si nás dobírá,“ durdí se Dostál a s úsměvem dodává: „Je to motivace mu zavřít pusu, aby si z nás nemohl dělat srandu.“