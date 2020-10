Junior se předvedl mezi hvězdami. Kajakář Krejčí skončil na úvod SP šestý

Kajakář Jakub Krejčí obsadil na Světovém poháru ve vodním slalomu v Tacenu šesté místo. Osmnáctiletý reprezentant ztratil na vítězného Švéda Isaka Öhrströma přes dvě a půl vteřiny, za bronzem zaostal o 1,64 sekundy. České kajakářky se do finále nedostaly, dvanácté Kateřině Duškové chyběla k postupu necelá sekunda. Vyhrála Romane Prigentová z Francie.

Medailista z juniorského MS i ME Krejčí postoupil do finále ze čtvrtého místa. Také v boji o konečné umístění v elitní desítce předvedl čistou jízdu a nechal za sebou čtyři soupeře.

„Jsem nadmíru spokojený. Pro mě už je úspěch, že jsem se do toho finále dostal,“ uvedl Krejčí na webu kanoe.cz. „Ve finálové jízdě byly nějaké chybičky, ve středu tratě se hodně mění voda a úplně mi to tam neklouzlo, tam jsem asi nechal lepší výsledek. Ale sjel jsem to čistě a s tím jsem spokojený,“ dodal.

Na vítězného Švéda Öhrströma překvapivě nestačil ani favorizovaný domácí slalomář Peter Kauzer, ověnčený řadou medailí včetně olympijského stříbra z Ria. Ztratil půl sekundy.

Tomáš Zima obsadil v semifinále 21. pozici, Martin Rudorfer byl šestadvacátý. Za Duškovou skončily na 13. místě Veronika Vojtová a na 17. Gabriela Satková, která má před sebou ještě nedělní závod na kanoi.

Duškovou o finále připravila dvousekundová penalizace za dotek branky. „Je to obrovská zkušenost, za kterou jsem moc ráda. Měla jsem sice jeden dotyk, který mě mrzí, protože jinak by to dopadlo možná ještě trošku líp, ale jinak jsem s výsledkem spokojená,“ řekla dvaadvacetiletá kajakářka.

V sezoně poznamenané koronavirem se ve Slovinsku jede první ze dvou závodů, které v kalendáři SP zbyly. Nedaleko Lublaně startuje omlazený český tým, protože řada elitních slalomářů dala přednost regeneraci před zahájením přípravy na olympijskou sezonu. Druhý závod SP je na programu za dva týdny v Pau.

V neděli v Tacenu vyvrcholí soutěže kanoistek a kanoistů s českou trojicí Satková, Lukáš Rohan, Vojtěch Heger. Osmnáctiletá Satková je na C1 mistryní Evropy, Rohan získal na zářijovém šampionátu v Praze stříbro.

Závod Světového poháru ve vodním slalomu v Tacenu (Slovinsko):

Muži:

K1: 1. Öhrström (Švéd.) 73,39 (0 trest. sekund), 2. Kauzer (Slovin.) -0,50 (0), 3. Goncalves (Braz.) -0,93 (2), ...6. Krejčí -2,57 (0), v semifinále 21. Zima, 26. Rudorfer (všichni ČR).

Ženy:

K1: 1. R. Prigentová 83,98 (0), 2. C. Prigentová (obě Fr.) -1,88 (2), 3. Leibfarthová (USA) -2,01 (2), ...v semifinále 12. Dušková, 13. Vojtová, 17. G. Satková (všechny ČR).