Dostál singl nepojede, čeká ho debl se Šloufem: Ještě se necítím fit

Kajakář Josef Dostál během semifinále na LOH v Tokiu, ve kterém vybojoval postup do finále • Pavel Mazáč / Sport

Boj v samostatné lodi tentokrát kajakář Josef Dostál vynechává. Na Světovém poháru v Račicích se tento víkend bude soustředit na deblkajak s Radkem Šloufem, s nímž z loňských Her v Tokiu přivezli bronzové medaile. Teď si v ostrém závodě poprvé vyzkouší novou olympijskou trať na 500 metrů.

Při nedávných nominačních závodech Dostál na singlu po dlouhé době prohrál, když ho na pětistovce předjel Jakub Špicar. A nečekaná událost má své důsledky.

„Projevilo se trošku zdravotní omezení. Před soustředěním v Kalifornii jsem měl covid, po návratu mě skolila rýmička, trošku horší chřipka. Na nominačních závodech bylo vidět, že jsem nebyl ve své formě. Jakub Špicar mě porazil na pětistovku doma poprvé za jedenáct let,“ líčil Dostál.

Pro start sezony na Světovém poháru v Račicích tak Dostál své singlové království opustí a usedne jen do deblu spolu s Radkem Šloufem.

„Ještě se necítím fit, nemám natrénováno. A chtěl bych do deblkajaku jako nové tratě vyzkoušet, jak jsme na tom oproti mezinárodní konkurenci. Je to jedna z možností, jak se nominovat na mistrovství světa,“ vysvětluje Dostál.

Na olympiádě v Tokiu spolu vyjeli bronzovou medaili ještě na kilometrové trati. Na příštích Hrách v Paříži se už ale o medaile pojede na poloviční trati. A to samozřejmě všechno mění. Parťáci se teď musí učit nové tempo.

„Nám šel s Radkem krásně ten kilometr, což se nedá vyvrátit. Tu změnu jsem musel přijmout, je to pro nás výzva,“ říká Dostál. „Zkouším nová, rychlejší tempa, než je dlouhý, táhlý záběr v kilometru. Když do toho naskočíme správně, budeme schopni konkurence na světových soutěžích.“

Šloufova úloha v deblu je trefovat se co nejvíc do Dostálova dominantního záběru, teď má před sebou nový úkol.

„Na pětistovce už jsem věděl, co odpracovat, kolik kilometrů najet. Teď k tomu musíme přistupovat rozdílně. Není to tři minuty dvacet, ale minuta třicet. Je to úplně něco nového. Ale vypracoval jsem se na parťáka pro Pepu na kilometr, nezbývá, než se vypracovat na pětistovku,“ líčí Šlouf.

Dostál zatím odložil úvahy nad návratem do čtyřkajaku. Šlouf naopak v Račicích sedne do olympijské lodi na pětistovce spolu se Špicarem, Jakubem Zavřelem a Danielem Havlem.

„Chtěl bych poděkovat Pepovi, že debl upřednostnil s vidinou, že bychom si mohli předčasně zajistit nominaci na mistrovství světa. Doteď jsem se všechny sezony připravoval na deblkajak, na tenhle závod role otočily. Já ještě k tomu pojedu ve čtyřkajaku,“ řekl Šlouf.