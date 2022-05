Dostál a Paloudová o vztahu v jednom sportu: Vsadili jsme se o holinky

Nastoupila na třech kajakářských tratích na 300, 500, 1000 metrů, ve všech Anežka Paloudová triumfovala. To její přítel Josef Dostál si představoval, že zaznamená víc výher. Zvítězil pouze na kilometrové trati. Na půlkilometru byl druhý, na 300 metrech dokonce čtvrtý. Pro deník Sport pak promluvili o tom, jaké to je žít společně stejným sportem.

Máte za sebou kvalifikační závody, co říkáte na výsledky?

Dostál: „Na výsledky Anežky říkám, že byly výborný. A na svoje… Bylo vidět, že jsem neměl formu. Ale dobrý je, že to může být lepší.“

A čím to, že chyběla forma?

Dostál: „Bylo to způsobené řadou faktorů. Jedním z nich bylo, že jsem měl po olympiádě delší volno, nenatrénoval jsem tak brutální podzim jako každý rok. Před jarním soustředěním v Kalifornii jsem měl covid, po návratu a aklimatizaci jsem chytil chřipku. Nemoci se mi zkrátka nevyhnuly. A rozhodně jsem na závody neodjížděl s plnou formou, ale spíš s tím, že jsem se trochu rozjezdil a jel to z fleku.“

U vás, Anežko, ale asi forma byla.

Paloudová: (usmívá se) „Já chřipku chytla od Pepy, takže jsem dva týdny před závody najednou ležela v posteli. Když jsem tedy měla po návratu z Kalifornie najet ty největší tréninkové objemy tady v Čechách, tak jsem zrovna nedělala nic. Měla jsem proto docela velký strach, jak se to projeví při závodech… Navíc jsem během loňského roku udělala dost progres, co se pádlování týká, a byla jsem trochu psychicky nalomená, že vše, co jsem nasbírala, najednou zazdím tím, že jsem ulehla s chřipkou. Ale nakonec se na tom nemoc tolik nepodepsala a zvládla jsem se za týden zotavit.“

Jak prožíváte své závody navzájem?

Paloudová: „Jelikož jsme startovali dost po sobě, dozvídala jsem se Pepovy výsledky až po tom, co jsem sama dojela. Ale hodně jsem prožívala závod, když kluci jeli na deblu a já jela vedle nich po břehu na koloběžce. Když jsem stála na startu, došlo mi, že jsem vlastně nervóznější, než když jedu svůj závod. Tam, když je člověk nervózní, to vlastně ventiluje fyzickou aktivitou. Prostě se rozjede a myslí na něco jiného.“

Dostál: „Já jsem Anežčiny závody prožíval tak, že jsem jí vždy viděl dojet. Protože jely vždy pár minut po nás. Líbilo se mi, jak absolvovala všechny tři tratě. Na kilometrový závod jsem měl i čas se jít podívat, protože startovala až čtyřicet minut po nás. Její projev na lodi je velmi sympatický. A líbí se mi, že má progres a stále se zlepšuje.“

V Kalifornii jste strávili společné soustředění. Jaké to tam bylo? Měli jste na sebe čas, nebo jste se kvůli tréninkům míjeli?

Paloudová: „Každý trénoval sám, ale sdíleli jsme společný pokoj, takže během dne jsme spolu jezdili do loděnice, na snídani, trávili spolu dobu mezi tréninky. A měli jsme stejně nastavený program, i co se týče volných dní. A tím, že Pepa tam byl po několikáté, tak mi to tam během volna co nejvíc ukazoval a bral mě na výlety.“

Josefe, vy jste vždy býval na pokoji s parťákem a kolegou Pavlem Davídkem. Jaký to je rozdíl? Musel jste teď třeba víc uklízet?

Dostál: (usmívá se) „Právě že uklízet si musím míň, protože když jsem měl moc velký bordel, Anežka sama uklidila, což teda Pavel rozhodně nedělá.“

Máte třeba sen, cíl být spolu i na olympiádě?

Paloudová: „Určitě jsem nad tím, jako nad společným cílem, ještě nepřemýšlela.“

Dostál: „Jak nemáme v kanoistice mixy, bereme to každý za jiný konec provazu, ale přesto vlastně spolu. Myslím si, že jsme pro sebe oba přínosem. S tím, že já občas Anežce pomůžu s technikou, občas jí řeknu, co by mohla dělat jinak. A ona mi zase tím, že spolu jezdíme i na soustředění, dodává větší zábavu, impulz. Takže si navzájem pomáháme a jsme rádi, že se nám daří.“

Ale že byste si přímo slíbili, že spolu budete na Hrách, to ne?

Dostál: „To myslím není ještě na pořadu dne. Bylo by to samozřejmě moc fajn, promo by se na tom postavit dalo. (rozesmějí se) Byl bych moc rád, kdyby se tam Anežka podívala. A byl bych samozřejmě rád, kdybych tam byl taky.“

A co to zkusit na smíšené lodi? Už se začínají pomalu zavádět, třeba hned na nadcházejícím mistrovství světa.

Dostál: „Program není zas tak dlouhý, aby si člověk vybíral, kolik chce disciplín. Většinou jdou kombinovat maximálně dvě. S tím, že já bych se rád představil na deblkajaku s Radkem Šloufem. A že bych se tam představil i s Anežkou, asi možné nebude. Reprezentační trenér, který skládá nominaci, není nakloněn tomu, aby se tahle posádka obsazovala.“

Řešíte spolu kanoistiku i ve volném čase, nebo se tomu snažíte vyhýbat?

Paloudová: „Asi v přiměřené míře. Ne že bychom si třeba řekli: Přijdeme domů a nepromluvíme o kanoistice ani slovo. Ale pro oba není kanoistika jediným tématem v životě, takže probíráme mnoho jiných věcí.“

Dostál: „Ale jinak asi na každodenním pořádku je.“

Můžete říci, jaké to má výhody i nevýhody, že děláte stejný sport?

Paloudová: „Všichni moji partneři byli kluci od vody, takže nemám s ničím jiným zkušenost.“ (směje se)

Dostál: „Nevýhody? Možná teď na závodech pro moje ego, protože vždy soutěžíme na domácích závodech o to, kdo o kolik vyhraje. Loni jsem to vyhrál já. A letos mě Anežka se třemi výhrami naprosto převálcovala.“

Sázíte se o něco?

Dostál: „Sázeli jsme se akorát o rybářské papíry a holínky.“

Paloudová: „Mám asi šest dní papíry. Loni jsem byla párkrát s Pepou na rybách, kdy mi občas půjčil prut, ať si to zkusím. No a štěstím začátečníka ve chvíli, kdy Pepa odcházel bez ryby, tak já jsem jednu ulovila.“

Takže i v rybaření dostává někdy ego zabrat?

Dostál: „Ano.“ (usmívá se)

JOSEF DOSTÁL Narozen: 3. března 1993 (29 let) Největší úspěchy: 2. na OH (K1 1000 metrů – 2016), 3. na OH (K4 1000 metrů - 2012 a 2016, K2 1000 metrů – 2021), čtyřnásobný mistr světa (K1 1000 metrů a K4 1000 metrů – 2014, K1 500 metrů – 2017 a 2018), 2. na MS (K1 1000 metrů – 2015 a 2019), 3. na MS (K1 1000 metrů – 2017 a 2018, K4 1000 metrů – 2015)