Dostál si vyjel ve „vose“ s přítelkyní. V jedné lodi můžou i na mistrovství světa

Sedli si spolu do lodi a v prosluněném dni vyrazili na Vltavu. Slavný kajakář Josef Dostál vzal na vodu svou přítelkyni Anežku Paloudovou, rostoucí reprezentační hvězdu. Projeli se spolu v Dostálově černožluté „vose“ a do budoucna uvažují i o závodění. V mixu na deblkajaku se jezdí i na mistrovství světa.

Byla to romantická párová vyjížďka na řece, Dostál s Paloudovou si ale místo šlapadel sedli do závodního deblu a projeli si kilometr ze smíchovské loděnice Dukly k plovoucímu baru u železničního mostu.

„S Anežkou se mi jelo pěkně, občas jsem ji opravoval, aby do mě strefovala záběry,“ líčil Dostál.

„Trošku si to přikrášlil. Opravil mě jednou,“ smála se Paloudová. „Já jsem dlouho neseděla v posádce vzadu. A jak mám základ z divoké vody, můj záběr je maličko jiný.“

Dostál je už legenda, čtyřnásobný mistr světa a čtyřnásobný olympijský medailista. Jeho přítelkyně Paloudová se v posledních letech přeměnila z esa sjezdu na divoké vodě v novou naději rychlostní kanoistiky. Vloni se na mistrovství světa v Kodani dostala do finále na olympijské pětistovce a na kilometru skončila čtvrtá. Na šampionátu tehdy závodila i ve smíšeném deblkajaku, s Jakubem Zavřelem se dostali do malého finále.

„Tam bylo supr, že závody byly posunuté na konec závodního dne a nijak nezasahovaly do závodního programu,“ líčí Paloudová.

Dostál měl v Kodani volno po olympiádě, do budoucna ale společné závodění vodáckého páru může být variantou.

„My jsme s Anežkou o deblkajaku uvažovali. Už máme spolu vymyšlený Krumlovský vodácký maraton. Mistrovství světa je trošku něco jiného. Letos to bohužel nevychází s časovým programem. Ale já říkám Anežce, že se nám do toho chce,“ usmívá se Dostál.

Zábavný test uprostřed Vltavy byl pro ně jen zpestřením dne.

„Když jsme nasedali do vody, zamyslela jsem se, že jsme spolu byli asi tak jednou. Dneska jsme přidali další přibližně kilometr na Vltavě. Jak je krásně a jeli jsme téměř do centra města, bylo to hrozně příjemné. Navíc to nebyl regulérní trénink, kde bych poslouchala, co dělám špatně,“ vyprávěla Paloudová. „Sedla jsem do lodi, kterou jsem neměla nastavenou, takže jsem v ní lítala ze strany na stranu. Po pár úvodních záběrech to bylo mnohem lepší. Věřím, že kdybychom šli na opravdický trénink, že bychom mohli závodit i být konkurenceschopní.“

Závody smíšených párů mají obecně velkou budoucnost, protože Mezinárodní olympijský výbor si zakládá na politice genderové vyrovnanosti. V programu Her v Paříži za dva roky bude 22 takových disciplín. Rychlostní kanoistika si ale zatím počká.

„Kanoistika na olympiádě je genderově vyrovnaná. S kategorií C1 ženy je stejný počet mužských a ženských disciplín,“ říká Paloudová. „Problém je, že se na olympiádu nemůžou přidávat další sady medailí. Už teď byly kanoistice seškrtané dvě disciplíny na úkor extreme slalomu. Ve chvíli, kdy by byly přidané mixy, znamenalo by to konec pro nějakou další disciplínu. Je to takové dost ošemetné téma…“